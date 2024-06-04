擬購挪寶能源 陽光油砂股價飆倍半

事緣這家在加拿大經營油砂項目的公司周一宣布，跟大股東及主席孫國平旗下的挪寶能源控股訂立非約束的諒解備忘錄，可能收購該企，現階段連盡職調查和估值工作等也尚待完成，但料會以陽光油砂的普通股支付收購代價。

陽光油砂稱，挪寶能源以淺層地熱高溫熱泵技術，取代燃煤和燃氣等傳統供暖方式，為中國北方地區客戶供暖製冷。若收購成事，預計技術可應用在加拿大石油生產上，「對目前北美市場傳統油砂開採方式，將產生革命性影響」，有助公司提升未來在北美市場的競爭力。

公告未有介紹如何「革命性」，但同時表示，挪寶能源有多項長期營運管理協議，具有穩定的營業收入和現金流，有望改善公司收入和現金流等財務狀況，收購它亦有望全面改變目前業務單一的模式，同步發展傳統能源及新能源，為公司帶來新的增長點。