澳洲通脹指數 按月升幅加快

澳洲央行將於本月中議息，此前有數據顯示該國通脹繼續高企不下。道明證券（TD Securities）與墨爾本研究所（Melbourne Institute）的數據提及，澳洲5月TD-MI通脹指數按月升幅加快至0.3%，較4月的升0.1%為多；至於按年計，升幅收窄至3.1%，較4月的升3.7%略為放緩。

製造業方面，標普全球聯同Judo銀行公布，澳洲5月製造業採購經理指數（PMI）終值向上修訂至49.7，略高於初值的49.6，惟卻是連續4個月低於50盛衰分界線。報告稱，上月澳洲的製造業生產及新訂單跌幅有所收窄，更是9個月及10個月來最少；新出口訂單則是自2022年11月以來首度回升，主因來自歐美及亞洲的新工作流入增加。

5月該國製造企業採購活動再度收縮，與整體新訂單及生產減少的情況一致，庫存採購規模亦有所減少，製造企業延後交付的時間亦再度延長。企業信心跌至6個月新低，主要受競爭加劇及加價因素所致。

悉尼樓價新高 中位數602萬 不管如何，市場在關注上述數據如何左右澳洲央行的貨幣決策之際，澳洲樓市自疫後復常以來重拾強勢卻是不爭的事實。事緣房地產研究機構CoreLogic數據顯示，由於供應短缺和人口膨脹蓋過了高息成本，悉尼5月樓價創下歷史新高，平均中位數為116萬澳元（約602萬港元），打破2022年1月創下的紀錄，按年及按月分別升7.4%及0.6%。

整體而言，5月澳洲主要城市的樓價按月升0.8%。其中，珀斯升2%，是表現最好的城市，布里斯班及墨爾本各升1.4%及0.1%。CoreLogic稱，樓市庫存仍遠低於平均水平，加上新盤獲急速消化，因而帶動樓價上揚。