港88%員工使用生成式AI 遠超全球

人工智能（AI）發展已成大趨勢，科技公司Microsoft（微軟）與招聘平台LinkedIn一份報告顯示，香港有88%員工在工作中使用生成式AI，跑贏全球及亞太區的平均水平75%及83%，惟只得14%的本地AI活躍用家接受過為其職能而設的AI培訓，較全球平均水平37%遜色。

企業宜盡早應用及培訓 Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊直言，企業不應再採觀望態度，現時開始部署AI應用，並建議從3方面着手。

她解釋，應用AI帶來的效益不是立竿見影，但AI發展日新月異，企業愈遲應用AI，會愈難學習及將AI應用規模化。既然85%港企領導層認為AI是未來發展所需，不如盡早開始，故建議企業可以利用員工對AI的熱情，培養至少三分之一員工成為AI活躍用戶，以傳播AI轉型的影響力，同時激勵更多員工使用AI，從而達致企業AI轉型；另宜開始企業全面培訓，以吸引和挽留更多人才，推動持續改革，同時採用企業級AI解決方案，以減低「自帶」AI工具返工（BYOAI）的風險。

報告顯示，香港有86%的AI用戶BYOAI。陳氏提醒，這或導致企業錯失大規模使用AI帶來的好處，同時亦令企業數據安全出現威脅，認為與其由員工自帶AI工具工作，不如由公司提供，並藉此將有關現象轉為投資回報。

另有77%香港企業領導層傾向聘請工作經驗較少但擁有AI技能的求職者，略高於全球71%。LinkedIn香港及台灣地區人才方案主管及總經理吳薇薇指，這反映培養AI能力的迫切性及重要性。事實上，截至去年底，全球LinkedIn用戶將AI技能新增至個人檔案的次數，增加142倍，而平台上的招聘廣告中提到AI訊息亦增加17%，可見市場對具AI技能的人才需求殷切。即使AI會取代部分工作職位，但亦會新增工作，打工仔毋須過慮工作被AI取代，反而要留意被具AI技能的人才淘汰。