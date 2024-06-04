美製造業數據曳 道指曾跌逾百

蘇姿丰掌舵的AMD將發新Ryzen AI處理器。（中新社圖片）

新出爐的美國製造業數據令人跌眼鏡，燃起美國聯儲局減息憧憬，10年期美國國債孳息率跌幅曾急擴至0.095厘，低見4.407厘。美股周一早段個別發展，道指跌110點後，跌幅曾縮至13點，報38,672點；標指升幅曾縮至6點，報5,284點；以科技股為主的納指升87點，報16,822點。

5月份美國ISM製造業採購經理指數（PMI）跌至48.7，跟市場預期升至49.8相反，新訂單指數意外下跌3.7個百分點至45.4，創11個月新低，用工指數卻意外升2.5個百分點至51.1，重返擴張區間。由標普全球編纂的美國製造業PMI，同月卻升1.3個百分點至51.3。歐元區5月製造業PMI升1.8個百分點至47.3，略遜預期，德國、法國、意大利均處50以下收縮區間。

摩根大通稱，由於市場通脹回落信心未穩，就算美國經濟穩健且企業盈利增長，美股今夏升勢受限。反而一直唱淡美股的摩根士丹利首席美股策略師威爾遜稱其看好美股的因素經已出現，只要債市不冧，政府增加舉債短期內會谷起股票等風險資產。

AMD末季推AI處理器晶片 企業消息方面，超微半導體（AMD）行政總裁蘇姿丰昨稱，今年第四季發售新的AI處理器晶片MI325X，比現時的MI300有更大記憶容量和更快的數據吞吐，2025年及2026年分別再推出MI350及MI400，追住英偉達（Nvidia）「一年一款」的步伐。

蘇亦展出面向消費市場的新產品，第三代Ryzen AI處理器將於下月發售，專為手提電腦而設，跟新的Zen 5中央處理器（CPU）同步登場。AMD股價周一早段曾升2.5%，周日承諾明年推出新一代Blackwell Ultra的英偉達早段曾漲4.33%。

另外，「迷因股」GameStop（GME）股價早段狂飆最多75.02%，事緣3年前的「迷因股」旗手吉爾周日在Reddit討論區貼出一張倉位的截圖，上面顯示500萬股GME，以及12萬份行使價20美元、6月21日到期的GME認購期權。Reddit亦漲最多8.11%。

股神巴菲特投資旗艦巴郡的A類股份（可現場參加股東大會者）在開市後約15分鐘突然在成交飆升下暴瀉逾99%，由62.24萬美元直插至185.1美元，需要停牌，紐交所稱「技術事故」。B類股份大致正常，股價曾跌1.17%。