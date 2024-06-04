中國境內遊開支勢破頂

今年料6.8萬億 海外客消費仍遜疫前 中國旅客消費火爆！世界旅遊及旅行業理事會和牛津經濟研究院的報告預計，今年中國遊客在國內遊支出，將創下約9,380億美元的紀錄新高，相當於6.79萬億元人民幣，首次超過疫前水平，比2019年增長11%。世界旅遊及旅行業理事會主席Julia Simpson表示，中國遊客再次重新出遊，而且趨勢還會繼續增長，旅遊業已顯現出復甦的韌性和強勁勢頭。

雖然近月內地政府放寬多地的入境簽證限制，包括對泰國、馬來西亞和新加坡以及一些歐洲國家和郵輪乘客的簽證限制，以提振入境旅遊和投資，但外媒引用以上報告明顯可見，海外遊客訪華規模仍未回升。今年外國遊客在內地的消費料僅約7,150億元人民幣，即折合約987.3億美元，比2019年的水平仍低約四分之一。中國是疫情後最後一批重新開放邊境的主要經濟體，內地民航局上月重申將繼續做好國際航線航班的審批和保障工作，4月國際客運規模已突破500萬人次，恢復到2019年同期的83.8%。

IATA估航空業利潤2379億 作為全球旅遊消費的主力軍，中國遊客的出遊消費以至經濟轉型，可能對境外產生廣泛影響。對此密切關注的國際航空運輸協會（IATA）昨出手上調全球航空業淨利潤預測至305億美元（約2,379億港元），按年增11.3%，多過去年12月原預期的257億美元。隨着航空業載客量料創新高，達49.6億人次，今年國際航空業收入將錄近一萬億美元，或以9,960億美元刷新紀錄，按年升9.7%。

IATA總幹事沃爾殊（Willie Walsh）表示，航空業正走在持續盈利的大道上，但仍有很大的差距需要彌補。由於收入增幅料略快於支出增長，全年總支出或按年升9.4%至9,360億美元，預計營業利潤將達599億美元，仍高過去年的522億美元。

更重要的是，該協會料投資資本回報率只有5.7%，較平均資本開支低約3.4個百分點，意味全球航空業總回報仍低於資本開支。換言之，每運送一位旅客的單位收入僅6.14美元，利潤如此微薄，「在世界許多地方甚至不夠喝一杯咖啡」。

沃爾殊續稱，為提高獲利能力，解決供應鏈問題至關重要；從繁瑣的監管和不斷增加的稅收提案中脫困也是助力。

中國遊客在內地消費首超疫前