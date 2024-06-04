SHEIN擬英上市 估值4973億

內地跨境快時尚電商平台SHEIN據報擬落戶倫敦金融市場，正準備向英國金融操守局，提交招股說明書，爭在倫敦上市，估值或可能達到500億英鎊（約4,973億港元）。

消息指，去年SHEIN純利增長逾倍至超過20億美元，遠高於2022年的7億美元及2021年的11億美元，而SHEIN網站商品總交易額（GMV）約450億美元。今年以來，一直有指SHEIN在尋求上市地點，原計劃是要到美國紐約上市，惟卻面臨阻力，故該企轉移與倫敦的財務和法律顧問團隊合作，探討於倫敦上市可能性，若落實的話，需要向中國監管機構提交新的海外上市申請。

不過，有英國國會議員曾質疑SHEIN在倫敦上市的合適性，並呼籲對該公司業務進行更嚴格審查，而公司回應則指出正加強治理及合規性，故今次是否順利落戶倫敦股市，仍存未知數。

Zara傳歐美推直播帶貨 全球大型服務零售商Inditex的旗艦品牌Zara，據報計劃將在中國受歡迎的直播帶貨模式，擴展到英國、歐洲及美國。據零售分析公司EDITED數據，自去年11月推出以來，Zara每周在抖音進行5小時直播帶貨活動，已成功推高Zara的銷售額。

Zara表示，直播帶貨有70名員工參與，在上海1,000方米的空間內進行直播，平均每場直播吸引約80萬名觀眾。EDITED分析師Krista Corrigan表示，Zara的直播方式在中國建立顯著的品牌知名度。