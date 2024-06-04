內地百城二手樓價連跌25個月

為救內地樓市，上至中央下至地方政府已接連出招降低置業門檻，不過，中指研究院報告指，5月百城二手住宅平均價格每方米為14,870元（人民幣‧下同），按月跌0.7%，跌幅收窄至0.05個百分點，連續25個月下跌。摩根士丹利指，該行追蹤的30家主要地產商數據顯示，上月合約銷售額按年仍跌51%，未來數季的一手樓銷售料將持續低迷。

內地房地產研究機構克而瑞的統計數據顯示，5月百強房企銷售操盤金額3,224億元，按月轉升3.4%，按年則下跌33.6%。百強房企梯隊的銷售門檻更按年進一步降低，入門百強房企的操盤金額門檻降至22.5億元，為近年低位水平。

該行認為，近期一、二線城市樓市寬鬆新政或會增強居民的信心，並有助未來數周的銷售。即使如此，因為買家看淡樓市，該行對銷售改善的可持續性持謹慎態度。私人地產商可能在政策放鬆中略為受益，但如果銷售沒有顯著改善，其現金流或仍面臨挑戰。