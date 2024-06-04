日5車企測試造假 6型號停售

日本國土交通省指，按當局要求調查後，發現在豐田（Toyota）、萬事得（Mazda）、山葉發動機（Yamaha Motor）、本田汽車（Honda）和鈴木汽車（Suzuki）的車型申請中，確認共38款汽車的性能測試造假，將根據調查情況採取嚴厲措施，並已下令豐田、萬事得及山葉發動機共3家車企即時停售其中6個仍然有售的型號，直到確認符合標準為止，並會於今日到豐田總部進行現場檢查。

豐田的公告指，根據日本國土交通省的指示，於今年1月26日對其車型認證申請進行了調查。儘管調查仍在進行中，但有7款車型（包括部分自2014年起已停產的車型）的測試方法與政府標準不符，該企已於5月31日向日本國土交通省報告了這一情況。至於問題車型認證申請涉及3款量產車型（卡羅拉Fielder/Axio和YarisCross）的行人和乘員保護測試數據不充分，以及4款停產車型（皇冠、Isis、Sienta和RX）的碰撞測試和其他測試方法錯誤。