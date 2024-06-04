數據中心迎創新 比亞迪電子炒高

比亞迪電子昨日股價曾飆至37.3元，收報36.25元，升7.25%，成交5.89億元。值得留意，據恒生指數公司早前公布的季檢結果，該股將納入恒生指數成分股，下周二（11日）生效。

集團銷售副總經理龍建則補充，數據中心業務是睿啟未來業務發展的重點，該企做了很多策略性的投入，一直致力於為客戶提供更優質的服務器解決方案。他又認為，生態夥伴要攜手並肩，迎接服務器行業的輝煌未來，得以更高的標準、更優質的服務，共同推動行業邁向新高峰。