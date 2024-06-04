數據中心迎創新 比亞迪電子炒高
比亞迪電子(00285)研發事業部總經理吳震在2024年度睿啟服務器新品發布會上表示，傳統數據中心與傳統服務器正面臨再一次創新的需求，資源池化、液體冷卻、數據中心自動化等技術又再一次被提到日程上。他又稱，希望能給數據中心產業鏈增加「新鮮血液」，並且把睿啟的自身研發、製造優勢轉化為面向未來的數據中心設計。
優化服務器解決方案
比亞迪電子昨日股價曾飆至37.3元，收報36.25元，升7.25%，成交5.89億元。值得留意，據恒生指數公司早前公布的季檢結果，該股將納入恒生指數成分股，下周二（11日）生效。
集團銷售副總經理龍建則補充，數據中心業務是睿啟未來業務發展的重點，該企做了很多策略性的投入，一直致力於為客戶提供更優質的服務器解決方案。他又認為，生態夥伴要攜手並肩，迎接服務器行業的輝煌未來，得以更高的標準、更優質的服務，共同推動行業邁向新高峰。
據介紹，在智算時代，睿啟已打造出涵蓋通用服務器、存儲服務器、人工智能（AI）服務器的產品規格，以及自動化運維數據中心、零碳排放數據中心等全場景解決方案，利用模塊化浸沒式液冷技術，助力AI可持續發展，打造綠色算力。
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