華112億補貼舊換新 車股飆

冀今年回收378萬輛 業界估釋放購車需求 內地今年主打針對汽車等「以舊換新」的政策刺激內需，而自4月下旬發布汽車相關補貼細則實施以來，中國財政部昨表示，將會預撥約112億元人民幣資金，作為今年汽車「以舊換新」補貼，其中中央財政補貼資金佔64.4億元人民幣，地方資金則佔47.6億元人民幣，另設有全年回收報廢汽車378萬輛的績效指標（KPI）。中國汽車流通協會認為，政策可以推動抱觀望態度的消費者落實購買汽車，釋放一定買車需求，並料5月乘用車銷情有望達185萬輛。

招銀國際最新發表報告提及，新能源車零售滲透率有望在未來幾個月逐步提升，達45%的歷史新高，而據乘聯會早前公布的數據，相關滲透率於今年4月為43.7%。該行又認為，內地車市競爭白熱化已經是市場共識，所以關注幾家龍頭公司的基本面情況，料今年的汽車平均價格會跌5%甚至更多。

哪吒汽車上月交付升12% 至於時隔3個月交付再破萬的哪吒汽車，5月交付新車數目為10,113輛，按月升12.2%，按年跌22.4%。該企亦擬今年加速「出海」步伐，並且以印尼作主打市場，繼而放諸至其他國家，而在印尼作本地化生產正正就是板斧。

消息指，印尼電動車製造商PTNETA Auto正以全散件組裝（CKD）形式開始幫助哪吒汽車進行本地化生產，而位於西爪哇的車廠將初步組裝哪吒最新車型NETA V-II。印尼哪吒汽車聯席總裁孔繁龍表示，希望相關的本地化生產能夠滿足市場對智能車的長期需求，成為哪吒汽車的生產基地，支持該企印尼出口到其他地區。

汽車股昨日普遍做好