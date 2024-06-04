渣打禤惠儀升任大中華北亞一姐

渣打銀行證實，香港區行政總裁及區域行政總裁（香港、台灣及澳門）禤惠儀將會升任大中華及北亞區域行政總裁，其職務將由原來只主管港、澳、台，擴大至覆蓋及中、日、韓市場，正待有關監管機構批准於8月中生效。

中金續指，以渣打目前股價相當於0.5倍之預測市帳率，預計2024及2025年度股東回報率分別為11%及9%，性價比較高，建議關注其投資機會，維持「中性」評級。目標價82.8元不變。渣打昨日收報77.75元，升0.84%。

另友邦保險旗下友邦香港表示，在最新公布的今年首季香港長期保險業務臨時統計數字中，奪得8個市場第一，持續領先業界，包括有效保單數目、新做保單數目、在岸新做保單數目、離岸新做保單數目、財務策劃顧問團隊新做保單保費、財務策劃顧問團隊年化新保費、財務策劃顧問團隊銷售新保單數目、經紀團隊銷售新保單數目。