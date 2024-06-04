渣打禤惠儀升任大中華北亞一姐
渣打銀行證實，香港區行政總裁及區域行政總裁（香港、台灣及澳門）禤惠儀將會升任大中華及北亞區域行政總裁，其職務將由原來只主管港、澳、台，擴大至覆蓋及中、日、韓市場，正待有關監管機構批准於8月中生效。
券商中金表示，跟渣打集團(02888)管理層進行線下反路演，認為渣打有望憑藉其新興市場的布局優勢實現取得新客戶，而富裕客戶持續流入是公司財富管理收入快速增長的核心驅動因素；且其降息影響可控，雖然仍需在經營效率上持續優化，但其區域定位、收入結構使得公司在降息周期中有望更好地受益於非息收入增長，並且享受到新興市場的增長。
中金續指，以渣打目前股價相當於0.5倍之預測市帳率，預計2024及2025年度股東回報率分別為11%及9%，性價比較高，建議關注其投資機會，維持「中性」評級。目標價82.8元不變。渣打昨日收報77.75元，升0.84%。
花旗予友邦目標價100元
另一方面，花旗研究報告指，友邦保險(01299)今年首季新業務價值增長仍高於20%，亦在香港以及新加坡等地活躍持續增長；就有機資本而言，新業務投資的增長將大致符合新業務價值的增長，這將減少淨自由盈餘產生，管理層亦會優先考慮股票回購而不是透過併購來增長，尤其是在股價非常低的情況，故予其「買入」評級，目標價100元。該股昨日收報59.85元，跌0.99%。
另友邦保險旗下友邦香港表示，在最新公布的今年首季香港長期保險業務臨時統計數字中，奪得8個市場第一，持續領先業界，包括有效保單數目、新做保單數目、在岸新做保單數目、離岸新做保單數目、財務策劃顧問團隊新做保單保費、財務策劃顧問團隊年化新保費、財務策劃顧問團隊銷售新保單數目、經紀團隊銷售新保單數目。
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