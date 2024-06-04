ESG基金佔強積金淨流入增至5%
積金評級表示，自2021年11月積金局發布「可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則」，以協助強積金受託人將環境、社會及管治（ESG）因素納入強積金基金的投資及風險管理中以來，強積金的ESG基金資產已增長近3倍，從2021年12月底約37.4億元，增加至今年3月底約146.7億元，佔強積金總資產約1.2%。
證監訪沙特傾金融合作
該機構又指，季度淨流入ESG成分基金的強積金資金，已從佔強積金資金淨流入總額的1%，上升至佔5%；今年首季淨流入ESG基金的總額增加約4.8倍至約7.14億元，可見為成員帶來成果。
虛擬資產交易發牌方面，復星國際(00656)旗下復星財富子企復星國際證券表示，已初步獲香港證監會批准提供虛擬資產交易服務牌照。
另一方面，中美博弈之下，香港亦要緊跟國策開闢中東戰線。香港證監會行政總裁梁鳳儀及投資產品部執行董事蔡鳳儀，近日於沙特阿拉伯利雅得與資本市場管理局主席和沙特證交所（沙特交易所母企）高層人員會面，討論兩地金融服務合作。兩人亦參與在利雅得舉行的圓桌會議，與會者包括當地主要資產管理公司及金融機構的代表，會上討論香港的監管及市場狀況，包括資產和財富管理業的現況和機遇。
事實上，來自美國的制裁風險不絕，被美國眾議院委員會成員致函聯邦調查局（FBI）查詢營運是否受中國影響的金斯瑞生物科技(01548)，昨日收報8.23元，急挫17.7%，成交8.93億元。
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