ESG基金佔強積金淨流入增至5%

積金評級表示，自2021年11月積金局發布「可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則」，以協助強積金受託人將環境、社會及管治（ESG）因素納入強積金基金的投資及風險管理中以來，強積金的ESG基金資產已增長近3倍，從2021年12月底約37.4億元，增加至今年3月底約146.7億元，佔強積金總資產約1.2%。

證監訪沙特傾金融合作 該機構又指，季度淨流入ESG成分基金的強積金資金，已從佔強積金資金淨流入總額的1%，上升至佔5%；今年首季淨流入ESG基金的總額增加約4.8倍至約7.14億元，可見為成員帶來成果。

另一方面，中美博弈之下，香港亦要緊跟國策開闢中東戰線。香港證監會行政總裁梁鳳儀及投資產品部執行董事蔡鳳儀，近日於沙特阿拉伯利雅得與資本市場管理局主席和沙特證交所（沙特交易所母企）高層人員會面，討論兩地金融服務合作。兩人亦參與在利雅得舉行的圓桌會議，與會者包括當地主要資產管理公司及金融機構的代表，會上討論香港的監管及市場狀況，包括資產和財富管理業的現況和機遇。