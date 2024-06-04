首隻特專科技新股晶泰籌逾11億 名人捧場
俗稱「18C」的特專科技上市規則生效逾一年終於「開齋」！曾助輝瑞加快研發新冠肺炎口服藥Paxlovid的內地人工智能（AI）藥物研發公司晶泰科技(02228)今日起招股，集資最多11.29億元，每手1,000股計，入場費6,090.81元，預期下周四首掛。
李家傑斥4000萬認購
晶泰將於本周五「截飛」，每股招股價介乎5.03至6.03元，發行約1.87億股新股，約95%為國際配售，約5%為本地公開發售，並獲8名基礎投資者撐場，合共認購逾3.37億元等值股份，以集資上限計，佔29.89%，其中恒基地產(00012)主席兼董事總經理李家傑個人持有的投資公司認購4,000萬元；內地私募投資公司國盛資本認購1,200萬美元；有「中國最牛天使投資者」之稱的龔虹嘉旗下投資公司Ginkgo Fund認購1,000萬美元。
該企上市前投資者陣容亦強勁，騰訊控股(00700)持有公司上市前13.66%股份；被譽為創投基金界「伯樂」的紅杉中國持股8.25%。
晶泰董事會主席溫書豪形容，「18C」新規和公司上市是「天時地利人和」的機會，而籌備上市的過程中「沒有任何困難」，且多得各方支持，包括中國證監會、廣東省政府、香港聯交所等，令今次發行「非常非常順利」。
他指出，「天時」指目前資本市場及公司發展節奏合適，「地利」是公司位於大灣區內，而「人和」則是公司團隊達到最佳狀態，認為在國際化的香港市場上市，能有助提升公司管治水平和吸引國際人才。
優博首掛飆36%後勁縮
至於昨日掛牌的工程塑膠鑄件製造商優博控股(08529)，為絕迹逾3年GEM帶來活力。該企開市報0.66元，較招股價0.5元升32%，最多漲36%，高見0.68元，以此價計，每手最多帳賺900元。不過，股價後勁不繼，收市回順至0.53元，升幅縮至6%，每手帳面獲利150元。
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