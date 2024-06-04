日韓製造業擴張 華財新PMI近兩年高

華官方財新製造業PMI分歧

中國民間製造業活動續擴張，反映中小型、出口導向民企為主的財新製造業採購經理指數（PMI）繼4月創逾一年高位之後，5月再下一城，錄得51.7，為近兩年新高，繼續與意外陷入萎縮區間的官方數據背馳。外需改善程度似乎比內需快之際，亞洲地區的工廠活動也恢復增長，日本及南韓PMI在5月扭轉了數月以來的下滑局面，分別錄50.4及51.6。

積壓業務增 就業壓力大 財新智庫高級經濟學家王喆指，5月財新中國製造業PMI顯示，製造業生產經營活動擴張加速。分項來看，生產指數升至23個月新高，消費品類生產增長強勁；新訂單指數連續10個月在擴張區，惟5月新出口訂單指數放緩，仍為第5個月企在盛衰分界線50之上。

由於新訂單增加及用工減少，企業積壓業務量連續3個月上升，5月積壓業務量指數升至2021年10月來最高，企業選擇消耗庫存以滿足新訂單需求。王喆指，製造業就業連續數月收縮，就業壓力偏大、需求弱過供給依然是目前內地經濟面臨的突出問題，原因仍在於社會整體預期偏弱，是過去較長時間內外部多種不利因素疊加影響所致。

穆迪上調內地經濟預測 不過，評級機構穆迪將今年內地經濟增長預測，由4%上調至4.5%，因疫情後內地以製造業和出口為重點的增長戰略正在形成，明年預測仍維持4%增長。近期有關零售銷售、工業生產、就業和信貸需求數據喜憂參半，次季經濟增長或放慢。惟穆迪相信，穩樓市發展等措施將帶來穩健的經濟增長。

受到新訂單復甦支撐，日本au Jibun銀行5月製造業PMI終值錄50以上，為一年來首次重現擴張，關鍵的產出和新訂單分項指數仍處於萎縮區域，但下滑速度為一年來最慢，表明情況開始好轉。標普專家分析提醒，日本製造商面臨的另一個挑戰是成本壓力加劇，因為日圓貶值增添進口商品價格壓力。

標普全球調查顯示，南韓5月製造業PMI重拾擴張，屬兩年來最強。台灣、印尼、越南和菲律賓5月製造業活動也處擴張區間，區內製造業復甦有望支撐亞洲經濟增長，並緩衝美國貨幣政策不確定性所帶來的衝擊。