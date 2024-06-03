匯通天下：歐經濟提速支持歐元

上周歐元兌美元曾升至1.0887，但其後因美國消費者信心好過預期，令市場再次減低美國聯儲局今年的降息機會，令歐元跌至約1.079，惟很快觸發資金趁低吸納，預期歐元可繼續上揚，上試1.098至1.1水平。

通脹壓力有所緩和 歐元上升動力主要來自美國重要數據有轉弱風險，美國勞動力市場壓力已漸現，而第二季數據亦有季節性弱勢，預期本周公布的5月非農就業新增職位或只增加14萬個，比預期17萬個低，失業率有機會升至聯儲局預期的4%，皆有機會促使市場「鴿」派重訂目前僅約1.35次的減息預測，利淡美元。即使數據合乎預期亦對美元略淡，因為屆時市場「鷹」派修正減息預期空間亦不大。

雖然歐洲央行較大機會在6月減息，但市場已充分預期，應不會對歐元帶來太大壓力，加上最近歐元區綜合採購經理指數較市場預期佳，服務業活動堅挺，以及通脹壓力緩和，均反映歐洲經濟持續改善，為歐央行本月的減息結果鋪路，特別是考慮到歐央行應會調高2025年和2026年通脹預測，反映較遲才能達標。目前預期歐洲第二季經濟增長有機會加速，經濟活動增長堅挺支持歐元。

投資者現階段可繼續買入歐元，主要支持位維持在55天及200天線1.0782至1.08水平，料先上試1月下旬及3月高位1.098至1.1水平，然後再挑戰去年12月高位1.112。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪