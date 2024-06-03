券商睇市：恒指回吐17600點關鍵

港股由4月中旬至5月中旬出現報復式反彈，一舉收復250天線，同時升破過去3年的下降通道，高見19,700點，4星期共升3,661點，牛氣閃現。及後市場趁着美國聯儲局「鷹」派言論開始由高位回吐，及至上周五低見18,077點，從高位計回吐約1,600點。

踏入六絕月，港股何去何從？以現階段而言，過去兩周的回吐仍屬健康調整，預期調整過後將會迎來第二浪升幅。從風險角度而言，只要恒生指數守穩250天線，即約17,600點水平，港股未言轉勢。

從歷史角度而言，翻查過去18年港股的年度波幅，波幅最高的一年是2008年，達17,177點；波幅最小的是2014年，錄得4,225點；過去18年的年度波幅平均值為8,112點。

倘守穩 年底返兩萬一 投資者先要合理推斷本年低位14,794點是否已見底。假若這個是全年低位，以過去18年的平均值作推敲，今年高位有機會達到22,906點。若以過去18年的平均值減一個標準差作計算，波幅為4,736點，那麼全年高位可被推敲為19,530點，亦即高位已見。若然把以上兩個水平再作平均化，計算出來的數字是21,218點。

故此，只要港股能夠守穩250天線，年底前有望見21,000點。那麼若恒指失守250天線，情況又如何呢？那麼全年高位可能已見了！

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生