板塊剖析：港AI概念股續吸資值博

港股反覆偏弱，恒生指數上周完全未能觸及上方之10天線，而10天線亦見向下插穿20天線，指數有轉弱迹象。5月初恒指曾形成上升裂口，其裂口底部為18,217點，而有關裂口已經補回，如果指數未能在本月上旬重上10天線，則後市或須一試17,600點位置。

集團的AI屬決策式（Discriminative），較適合在傳統大企業中應用，例如協助企業在大量履歷表當中找出適合公司特定職位者，從而節省行政成本，而其解決方案，亦可針對銷售、風險管理、客服等工作。集團的收入主要來自軟件使用許可費、平台銷售收入，以及應用開發服務之服務費等。

集團在截至3月底止季度，總收入8.28億元（人民幣‧下同），按年增長28.5%，毛利3.41億元，按年增長21.1%，毛利率為41.2%，較去年全年的47.1%下跌5.9個百分點。集團業務模式主要針對大企業，季內其124客戶當中的54個，平均營收貢獻為890萬元，按年增幅達64%。

第四範式中線看好 各業務當中，「先知」平台收入為5.02億元，按年增長84.8%；SHIFT智能解決方案為2.49億元，按年跌14.6%，主要受累季節性波動。集團指，季內與智能製造業實行工廠運行數據整合，亦與標準化代射疾病管理中心合作。

走勢上，第四範式上市不足一年，去年9月其上市價為55.6港元，其股價曾於50港元之下橫行不短時間，近月才趨波動，公布季績後見資金流入，其50天線目前處於55港元，如可企穩，中線不難上望阻力位80港元水平，值博率吸引。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）