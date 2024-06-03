專家樓評：申按宜清楚銀行點計花紅

相信每個打工仔最期待的一刻必定是公司派花紅，大部分人都會認為花紅在申請按揭時一定能錦上添花，但原來花紅可能會令到按揭批核上出現困難，結果更會弄巧反拙！

近期有一位客戶就遇到這個難題，他購入了樓價約2,000萬元的物業，打算申請六成按揭。原先計劃向客戶推介3間銀行，包括兩間大型銀行及一間高現金回贈的中小型銀行（當時現金回贈高達2%）。由於他擁有高薪厚職及所有證明文件齊備，故很有信心能輕易獲得銀行批核，加上他亦重視私隱問題，故只要求向一間大型銀行作出申請。

金額須與稅單申報脗合 在兩星期後跟進其申請狀況，客戶告知遇到批核上的困難。他年薪過百萬，當中接近四成屬於花紅部分，而花紅部分亦清楚列明在稅單內，以為會萬無一失，但銀行方面要求客戶提供公司派發花紅月份的銀行月結單，以核實月結單上的花紅金額與稅單上的花紅金額脗合。

銀行發現客戶稅單顯示花紅約為55萬元，但月結單入數紀錄花紅只有約27萬元，到底另外的花紅去了哪兒呢？原來客戶公司以股票形式作為花紅派發給客戶，故此月結單上並未有顯示該筆花紅。

當刻所有謎團已經解開了，到底以股票形式作為花紅，銀行會否計算在內呢？根據經驗所得，若該筆股票（花紅）同樣有報稅並有在稅單中顯示脗合金額，一般來說銀行都會視作花紅計算，故此該客戶的股票花紅銀行理應會計算在內，但現時關鍵在於銀行如何將該筆股票的金額與稅單內花紅的金額脗合。

股票作花紅影響計算值 始終股票價格有升有跌，若以現時股價作換算未必能與稅單上的金額脗合，故此銀行要求客戶追朔公司派股當日的股價並提供相關證明，好讓銀行再作換算。由於過去兩年客戶公司在不同月份均有派發股票（花紅），實在難以逐一去提供相關證明。

在了解來龍去脈後，深知每間銀行對於花紅的取態及計算可能會有些差異，故立即安排原先計劃推介的中小型銀行作按揭申請，客戶只需提供近兩年稅單、糧單及銀行月結單等證明文件，終能成功批出六成按揭。然而，由於錯過了2%高現金回贈的優惠期，最後只取得1.1%的現金回贈，但客戶表示對相關安排已感到非常滿意。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣