新盤兩日錄24成交 按周挫逾六成
新盤大型銷售活動欠奉，市場於過去周末兩日僅錄約24宗一手成交，較對上一周大減超過六成，為撤辣約3個月後的同期最少。
THE HADDON超額認購
不過，市場亦有全新盤醞釀推出，恒基地產(00012)旗下紅磡THE HADDON早前公布首張價單合共92伙，項目於周六接受認購登記，據悉已獲超額認購，消息指，兩日共收到近200張入票。而項目日前公布與4家大型代理行推置業優惠，總值約17.7萬元。
回顧過去兩日新盤市況，交投緩慢，不過，鐵路上蓋項目亦持續有承接，會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS昨日連沽兩伙，包括2A座51樓D室，實用面積436方呎，兩房開放式廚房設計，以655.5萬元，呎價約15,034元。同座10樓B室兩房梗廚戶型亦以706.3萬元沽，呎價約14,240元。
此外，同系已屆現樓的啟德合作樓盤MIAMI QUAY I，項目1座21樓A室，實用面積716方呎，昨亦以1,844.9萬元售出，呎價約25,767元。
新界餘貨盤銷情持續，佳明集團控股(01271)青衣明翹匯1座2樓A室，實用面積807方呎，昨日獲荃灣換樓客以1,419.1萬元購入，呎價約17,585元。項目今年累售36伙，套現約5.41億元。
緹外分層大宅1.9億沽
泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都I於本月「開齋」，項目3座11樓A09室，實用面積503方呎，成交價667.75萬元，呎價約13,275元。而該盤於5月則售出12伙，單月套現逾5,110.9萬元。另外，沙田星凱•堤岸過去周末再錄成交。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，該盤以511.3萬元售出2座26樓H室開放式戶，呎價約19,741元。
昨日亦不乏大額買賣個案。嘉里建設(00683)石硤尾龍駒道3號緹外，日前招標售出第6座3樓A室分層大宅，實用面積3,765方呎，四房四套房及雙工人房間隔，以1.9億元連車位成交，呎價約50,465元。項目至今累售14伙，總金額約51.5億元。
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