新盤兩日錄24成交 按周挫逾六成

回顧過去兩日新盤市況，交投緩慢，不過，鐵路上蓋項目亦持續有承接，會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS昨日連沽兩伙，包括2A座51樓D室，實用面積436方呎，兩房開放式廚房設計，以655.5萬元，呎價約15,034元。同座10樓B室兩房梗廚戶型亦以706.3萬元沽，呎價約14,240元。