拍賣消息：灣仔銀主盤390萬推 低估價19%

上車細價住宅繼續是投資者及用家的搶購目標，灣仔新基大樓一個逾400方呎銀主單位，僅以390萬元推拍，呎價約8,387元，較估價低近19%。

環亞物業拍賣明日推拍約47項物業，不少為市區細價單位。當中包括上述項目的低層D室，有電梯，實用面積約465方呎。該行指，單位銀行估價約480萬元，開價低約90萬元或約18.8%。物業原業主於2013年以約468萬元購入，以推拍價計算，單位貶值約78萬元或約16.7%。

場內亦拍賣北角嘉寶大廈低層C室銀主盤，實用面積約299方呎，開價300萬元，呎價約10,033元。該單位銀行網上初步估值約356萬元，是次推拍價低約56萬元或約15.7%。同場推拍旺角廣源大廈低層I室業主盤，實用面積約383方呎，開拍價338萬元。

天富苑未補價呎嗌3557元 忠誠拍賣本周三推拍約28項物業，佔10個為資助房屋銀主單位，公屋及居屋各佔一半，絕大部分以未補價第二市場價推出。居屋單位中，以天水圍天富苑P座高層3室開價180萬元最低，單位實用面積約506方呎，呎價約3,557元。

另外，同場推拍的公屋銀主盤，以大埔太和邨和長沙灣李鄭屋邨兩個單位開價最低，第二市場同樣以124萬元推出。其中，太和邨福和樓中層1室，實用面積約381方呎，呎價約3,255元。另外，黃大仙竹園北邨柏園樓高層2室，實用面積約443方呎，同一市場推拍價172萬元，呎價3,883元。