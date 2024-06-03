二手樓價時光倒流

鯉景灣蝕近9% 昇薈返8年前一手售價 樓市撤辣後帶來的升勢相當短暫，近期樓價已逐步倒退，二手市場湧現「時光倒流價」。不少業主持貨多年仍要損手離場，西灣河鯉景灣兩房約8年虧損約67萬元；東涌昇薈套四房單位勁劈約330萬元，以約1,670萬元沽，做價亦返回約8年前一手買入時水平。

消息透露，上述鯉景灣安曉閣中層C室，實用面積約520方呎，以約683萬元售出，呎價約13,135元。原業主於2016年以約750萬元購入單位，是次轉售帳面虧損約8.9%。

藍籌盤周末交投縮三成 至於半新盤做價同樣「谷唔起」，市場人士指出，昇薈1座高層B室，實用面積約1,420方呎，一年前以約2,000萬元放售，其後曾調減至約1,880萬元，最終累減約16.5%售出，呎價約11,761元。單位2016年5月一手購入價約1,664萬元，現僅升值約6萬元，料原業主明賺實蝕離場。

此外，中原王勤學表示，元朗尚豪庭3座高層C室，實用面積約867方呎，套三房設計，減價約80萬元，以約920萬元沽出，呎價約10,611元。原業主持貨約12年帳面僅賺約20萬元，升幅只約2.2%。

樓價漸見回落，二手買賣氣氛亦見轉弱。中原指出，10大屋苑於過去周六、日僅錄7宗成交，按周下挫三成，當中4個屋苑出現「零交投」悶局，包括紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。

太古城6年勁輸327萬 期內港島區3個主要屋苑各錄一宗買賣，當中，鰂魚涌太古城再錄損手個案。中原趙鴻運表示，該盤漢宮座中低層E室三房戶，實用面積約702方呎，以約910萬元易手，呎價約12,963元。原業主於2018年11月以約1,237萬元買入單位，現轉手帳面狂蝕約327萬元。

事實上，該屋苑日前才有特色戶業主，持貨10年仍要虧損。美聯范浩軒指出，項目燕宮閣頂層連天台單位，成交價約1,258萬元，呎價約16,841元，單位2014年以約1,453.8萬元購入，至今跌價約195.8萬元或約13.5%。

同屬港島東屋苑的北角柏傲山，近日亦有單位樓價平過10年前，中原許世達稱，該盤2座低層B室，套四房間隔，減價約70萬元，以2,780萬元售出，呎價約24,472元，原業主持貨約10年帳面損失約19.5萬元。