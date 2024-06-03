●順豐控股近日收到中國證監會出具的通知書，可赴港上市。該企擬發行不超過約6.25億股境外上市普通股。

●英偉達（Nvidia）創始人兼行政總裁黃仁勳承諾，於2025年推出新一代Blackwell Ultra AI晶片。而下一代AI平台Rubin在開發中，將於2026年發布，該平台將採用HBM4記憶晶片。