簡訊一覽
●恒基地產(00012)公布，就政府收回約176公頃土地進行洪水橋/廈村新發展區第二期發展，集團在其中約350萬方呎之土地將被政府收回，按每方呎現金補償1,114元計算，預期可獲總額39億元。此外，於今年4月，被政府收回的粉嶺北及古洞北新發展區約145萬方呎土地，將獲得補償約18.6億元。集團預計從兩地獲得基礎稅前盈利約31億元，可於今年入帳，但仍有待審計確認。
●順豐控股近日收到中國證監會出具的通知書，可赴港上市。該企擬發行不超過約6.25億股境外上市普通股。
●金斯瑞生物科技(01548)表示，上周四美國眾議院一特設委員會的兩名成員向美國聯邦調查局（FBI）官員等發送有關公司的信函，沒有宣稱公司有任何非法行為或受到任何政府控制。管理層將密切關注上述事件進展。
●英偉達（Nvidia）創始人兼行政總裁黃仁勳承諾，於2025年推出新一代Blackwell Ultra AI晶片。而下一代AI平台Rubin在開發中，將於2026年發布，該平台將採用HBM4記憶晶片。
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