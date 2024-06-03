券商：內房股中長線轉勢需時

內地救樓市令內房股枯木逢春。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，內房行業最壞情況已過，控制好注碼或可考慮短炒內房股。然而，這不代表內房板塊可持續上升，因目前內地居民入市置業積極性仍弱，房屋庫存仍高，房企收入受限的問題未解決。

她表示，以早前內地宣布減低貸款及首付比率以幫助更多準買家入市的措施為例，確實有助重建內地居民入市信心，但由於物業供應仍充裕，料一線城市也要約半年至一年時間才可消化現有庫存，二線城市的消化時間將更長，令內房股價要中長線轉勢還要等一等。

本地地產股方面，麥嘉嘉表示，近期相繼傳出本地銀行削減樓按現金回贈以及收緊按揭審批的消息，或多或少反映銀行對港樓前景審慎，憂慮樓價或有下行壓力。

本地地產股有調整壓力 再者，港人北上與海外消費熱潮下，商舖經營困難，地產商的零售租金收入亦會受累，疊加短期息率環境仍然偏高，本地地產股將面對較大的調整壓力，建議投資者先行觀望，不要貿然進場。