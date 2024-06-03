內地新盤價連升9月 房企賣樓仍挫33%

內房今年首5個月權益銷售表現

中指院數據顯示，上月內地百大城市新盤樓價按月升0.25%，連升9個月，可是房企靠賣樓回籠資金仍面對嚴重的困難，百大房企同月操盤銷售金額雖然按月升3.4%至3,224.1億元（人民幣‧下同），按年計仍挫33.6%，首5個月累計為14,133.7萬億元，按年挫44.3%，跌幅比4月收窄2.5個百分點。

該院指，內地取消上車人士按揭貸款的利率政策下限、容許地方政府酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房後，一些核心城區樓盤睇樓量有所上升，可是要轉化為成交反彈仍需時日。

蘇州撤限購 買樓送戶籍 二、三線城市新盤成交按月升6%，跟北京、上海、廣州、深圳合計跌6%相反，但大多數城市仍處於穩步需求修復期，南京、蘇州、重慶、福州、長春、無錫和珠海等動力略顯不足，購買力本已緊，同時要面對二手樓以價換量分流。難怪毗鄰上海的蘇州昨日出招救市，不但不再限購，而且買樓即有戶籍，並像其他城市般將上車首期比例下限降至15%等，即日生效。

展望本月，中指院相信，房企勢將加緊促銷，但由於去年基數較高，賣樓金額難免按年下跌。