產經

內地新盤價連升9月 房企賣樓仍挫33%

內房今年首5個月權益銷售表現 內房今年首5個月權益銷售表現
內房今年首5個月權益銷售表現
中指院數據顯示，上月內地百大城市新盤樓價按月升0.25%，連升9個月，可是房企靠賣樓回籠資金仍面對嚴重的困難，百大房企同月操盤銷售金額雖然按月升3.4%至3,224.1億元（人民幣‧下同），按年計仍挫33.6%，首5個月累計為14,133.7萬億元，按年挫44.3%，跌幅比4月收窄2.5個百分點。
該院指，內地取消上車人士按揭貸款的利率政策下限、容許地方政府酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房後，一些核心城區樓盤睇樓量有所上升，可是要轉化為成交反彈仍需時日。
蘇州撤限購 買樓送戶籍
二、三線城市新盤成交按月升6%，跟北京、上海、廣州、深圳合計跌6%相反，但大多數城市仍處於穩步需求修復期，南京、蘇州、重慶、福州、長春、無錫和珠海等動力略顯不足，購買力本已緊，同時要面對二手樓以價換量分流。難怪毗鄰上海的蘇州昨日出招救市，不但不再限購，而且買樓即有戶籍，並像其他城市般將上車首期比例下限降至15%等，即日生效。
房企5月繼續是鬥慘格局，以權益銷售金額，即房企真正「落袋」的部分來看，國企一樣低迷。本報根據中指院過去的數據計算，中海地產5月權益銷售金額按年跌31.1%，華潤置地(01109)按年跌42.3%；碧桂園(02007)及富力地產(02777)分別按年瀉77.1%及82.3%。
萬科首5月銷售額減半
至於今年霎成內房「風眼」的萬科企業(02202)，5月權益銷售金額雖說是全國第三，但仍按年挫41.6%，首5個月累計剛好按年跌一半，跟民營內房的優等生龍湖集團(00960)的跌幅相若；而逆市奇葩是綠城中國(03900)，首5個月權益銷售金額按年僅跌約5%。
展望本月，中指院相信，房企勢將加緊促銷，但由於去年基數較高，賣樓金額難免按年下跌。
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