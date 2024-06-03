富達料華消費復甦數季內從服務擴至商品

Hyomi Jie表示，應關注消費領域的長期結構趨勢。

內地消費及投資信心依然疲弱，但富達國際基金經理Hyomi Jie表示，房地產市場可能已過了最壞時刻，對消費持續復甦抱持審慎樂觀，料未來數月甚至數季，在消費服務方面的復甦可能會擴展至消費產品，但要傳導至股市需時。

樓價升有助帶動消費信心 「幾乎所有人都在談論消費疲弱……這的確是真的。但這並不代表消費對內地經濟的重要程度下降，恰恰相反，消費在內地經濟的組成中愈來愈重要。」她亦指出，雖然經歷了宏觀經濟環境的挑戰，但中國家庭的儲蓄不跌反升，關鍵仍在於消費信心不足。「他們（消費者）只是決定不花錢，但他們有錢。」

考慮到中國家庭淨資產最大的一部分依然是來自物業，因此當樓價上升時，即使人們不會立即沽售物業，但財富的增長會為帶來消費信心。她指出，中國政府在執行政策方面有着良好的紀錄，而目前領導層已注意到房地產行業的供應過剩的問題，取決於政府能夠多快和多有效地解決問題，樓市將會迎來復甦。

除了周期因素影響消費表現外，亦應當關注消費領域的長期結構趨勢。外界對於內地消費的另一種誤解，正是所謂的「消費降級」現象。她以白酒行業為例解釋指，無論是高價的茅台還是低價的白酒，都實現了顯著的增長，只有中檔的品牌市場佔有率被擠壓。換言之，內地的情況更傾向與「消費兩極化」而不是單純的降級。

宜揀行業贏家 重投資機會 她亦補充指，歐洲的奢侈品牌、名車等在內地的銷情依然有非常強勁的增長。「無論是（產品）賣得非常貴或是非常便宜（的企業）都過得很好。」這是一個全球的趨勢，而且特別常見於發達經濟體，這是消費者行為變得更加理性，追求性價比的結果。