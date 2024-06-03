迅銷：開店首重質素

經營快速時尚品牌UNIQLO及GU的日本迅銷集團早前在季度業績出爐的同時，宣布放慢在內地開店的步伐，惹來外界對該公司「高不成，低不就」，以及長期的成功能否持續的疑慮，股價截至上周五收市為止已累跌接近9%。

迅銷原打算在今年8月底止的財政年度於內地淨增80家UNIQLO，可是4月中卻宣布把計劃調整至55家。內地人不時抵制日本品牌，UNIQLO卻有不錯口碑，一名上海居民卻表示，其實UNIQLO不減價也很便宜，T恤一件才99元人民幣，於淘寶找一件質量相若的往往要200元人民幣。

券商憂競爭力不如前 UNIQLO中信里昂分析師馬修（Oliver Matthew）質疑，「如果UNIQLO是消費降級的贏家，不是應該加快開店步伐才對嗎？」瑞銀分析師風早隆弘表示，早年內地經濟增長迅猛，跟日本差天共地，所以一條牛仔褲可以賣得貴過日本，但內地競爭大且徘徊通縮邊緣，民眾對性價比的取態有變，UNIQLO可能競爭力不如以往。亦有基金經理稱，迅銷勝在還有歐美，現時表現仍不俗。

迅銷則解釋，開店首重質素，所以會優先認真考慮好的地段，而非單純開多些門店，強調「中國內地市場廣闊，氣候差異大，要考慮的應該是能否推出適合各地不同需求的產品。」