Adidas看好華市場 望推動品牌本土化

中國歐盟商會5月初發布的調查顯示，僅42%受訪企業考慮今年擴大內地業務，為史上新低，對未來兩年盈利悲觀的比例則創歷史新高。Adidas於疫情期間亦經歷過經濟不景以外的壓力，但大中華區董事總經理蕭家樂強調，堅定看好內地市場，並會持續做好品牌本土化。

蕭稱，中央繼去年發布「外資24條」，早前於《政府工作報告》表示「穩步擴大制度型開放」和「繼續加大吸引外資力度」，為Adidas等深耕中國的跨國企業帶來龐大發展機遇，更期望為Adidas的全球發展提供內地經驗。

加碼創造中國元素 他介紹道，Adidas在2019年於上海成立「中國數碼化中心」打造數碼生態系統，並設「上海創意中心」，駐一支35人的設計師團隊和百多名創意人員去全面支持「中國創造」的產品。近5年在中國最大的投資──蘇州自動化配送中心「X」亦於去年正式啟用，加速應對內地廣大消費者需求。

談及一度令中資體品股爆升的「國潮」，蕭家樂表示，Adidas是最早的探索者之一，2009年便攜手李連杰推出「武極」系列，2022年至今則結合中國非遺文化持續打造「萬物尋宗」系列。

鑑於內地消費者青睞傳統文化結合國際潮流，Adidas在華銷售的產品愈來愈多在中國設計和製造，本土生產製造的比重已高達75%。接下來會加碼「中國創造」，夥拍更多中國年輕設計師和藝術家，創造更多充滿中國元素的產品，以更多在華創造和設計的產品，迎合年輕的內地消費者。