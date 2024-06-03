Adidas拒打折扣戰搶市場

大中華MD：內地消費趨理性 專注提升產品質量 以前提起中國消費往往是「中產崛起」帶來「消費升級」，不料疫情後佔據輿論主流的卻是「不敢花錢」甚至「消費降級」，中央也不諱言「有效需求仍然不足」。跨國運動鞋服品牌Adidas的大中華區董事總經理（MD）蕭家樂表示，消費者變得更加理性，但就算零售環境競爭非常激烈，也不會打折扣戰來搶佔市場，減少打折照樣可以實現業績增長。

華消費分級趨勢更明顯 蕭家樂曾說，「消費升級」並非一味指望消費者買的東西愈來愈貴，而是以相同價錢提供更多價值。這次回流Adidas後再度接受本報專訪時則這樣形容當前的中國消費市場：「比起消費降級，消費分級更加明顯，國內消費者變得更加理性，對產品品質要求更高，同時不會僅僅因為營銷活動就下單，必須看到產品是有質量、有價值，跟別人不同、有自己故事。」

市場對「價格戰」、「內捲」聞之色變，蕭家樂卻明言，Adidas不會透過折扣爭奪市場份額，指公司「去年非常專注做好產品，提升產品的競爭力，折扣力度相較過往少很多的情況下，一樣帶來了生意的增長」，減少折扣使集團的增長更加健康，為未來發展奠下良好基礎。

回望今年首季，Adidas大中華區收入按固定匯率增長7.8%，即使以歐元列帳的生意額僅及2021年首季約64%，毛利率按年擴大6.45個百分點至53.4%，經營毛利率更按年擴大10.42個百分點至29.65%。

上季毛利率庫存均改善 蕭家樂指，上季集團整體毛利率亦按年擴大6.42個百分點至51.22%，正是減少折扣及產品組合改善的結果，期內庫存水平亦持續改善，尤其是大中華區和北美，期末庫存水平按年下降22%至44.27億歐元。

Adidas將在持續減低折扣力度和庫存的基礎上，密切關注市場趨勢和消費者需求的變化，推出更加有力的產品管線組合，滿足消費者的需求。

蕭又引述Adidas行政總裁古爾登指，「中國市場充滿活力，大中華區正處於增長軌道，上季業績符預期，高端運動和本土設計產品受消費者認可」，但集團在華發展不是「百米短跑」，而是「馬拉松」，不會滿足於短期的利潤，會繼續加大在產品、品牌和市場營銷等的投入，讓集團業績能可持續增長。

儘管中國運動市場日臻成熟，他相信，運動鞋及運動服市場空間廣闊，除了今年舉行的巴黎奧運會和歐洲國家盃等大賽有助點燃運動熱情外，內地消費者本來就日益注重健康生活和關注體育運動，於運動消費需求亦更多元化，不但跑步、籃球、網球等各個領域呈現細分化和專業化，新興運動也蓬勃發展，飛盤、攀石、街舞和滑板等備受年輕人青睞，Adidas有豐富的產品線滿足不同需求。他又指，運動用品行業不同價位的產品，過去一年大多有比較平穩的增長。

加強三線新興城市布局 除了打造官方應用程式、微信小程序、官網和第三方電商旗艦店等網購渠道，蕭家樂稱，「現在眾多三、四、五線城市的消費者愈來愈升級，需求也愈來愈高」，所以今年除了一、二線城市的大型門店，也會加緊在三線等新興城市渠道布局及品牌形象的打造。

Adidas大中華區銷售增長率