OPEC+延長減產 油價難大升

石油輸出國組織及盟國（OPEC+）達成協議，沙特阿拉伯及俄羅斯等主要產油國自願每日減產原油合共200萬桶的協議原定本月到期，現延長至今年底，成員國亦同意把整體減產措施延長至2025年，即OPEC+每日產量到明年底為止都維持在3,972.5萬桶。

高追黃金有風險 延長減產屬市場預期之內，主要是中國經濟前景不明朗，且美國頁岩油產量大增。資深外匯評論員陳健豪認為，通脹有機會回升令國際油價暫時難大跌，但經濟前景開始轉弱減少原油需求，亦限制油價升幅。紐約期油自去年底低位每桶約68美元挾到今年以來高位近88美元，目前已稍作回落，預料6月不會突破年內高位，波幅亦可能收窄，於每桶75至82美元上落。

沙特阿拉伯則落實出售15.45億股沙特阿美，相當於已發行股份的0.64%，每股作價26.5至29里亞爾，擬於周五定價，回籠折合最多120億美元的資金，以助經濟轉型。據報一小時內已超額認購，承銷商包括中金和中銀國際。

金價方面，陳健豪表示，國際金價在高息環境持續下仍上升，因有更利好的因素抵銷高息的負面影響，包括地緣政治風險、央行買金等。他料金價大方向仍向上，只是今年以來升得太急，金價不足半年的高低波幅已有約470美元，現水平高追有風險。

他指，目前金價第一大支持區大概在每安士2,270至2,290美元，之前試過3次回試都覓得支持並回升。不過，若然之後確認跌破支持區，下一支持將是2,220至2,230美元。若投資者想以最靚價位買金，可留意金價會否重返此前的升浪突破位2,140美元和2,080美元，儘管相信短期重返機會不大。

上古國際集團董事梁彥穎稱，投資者可吼國際金價在每安士2,280至2,350美元區間內買入，博6月有機會挑戰2,420至2,480美元高位。