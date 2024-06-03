對沖基金減持科技股 掃金融公用股

上周五英偉達（Nvidia）股價略見回吐，但今年以來升勢依然眩目，LSEG Lipper指出，截至5月29日止一周，就算美股基金錄得資金淨流出76億美元，科技板塊尚能淨吸資逾兩億美元。然而，大戶卻有不同意見，高盛指出，對沖基金繼續減少對大型科技股的敞口，加倉周期股，金融股的敞口創2012年之後新高，對公用股的敞口更是2008年之後新高。美銀亦提醒，價值型股份或開始跑贏科技股。

非農職料增18萬個 鑑於美股今年首季的業績期基本上已結束，市場焦點重新回到左右聯儲局貨幣政策的經濟數據，本周五公布的非農就業職位及失業率成為關鍵，市場估計5月的非農職位增18萬個，比4月略多；失業率則料維持在3.9%。考慮到美國通脹回落未有明顯進展，就業數據也有較大機率保持穩定，聯儲局很可能繼續按兵不動的立場。

對經濟增長有前瞻作用的美國ISM採購經理指數（PMI）亦於本周出爐，富國銀行估計，5月會再次反彈至50.7，重返擴張水平，但提醒目前製造業面臨的不利因素並未發生實質改變，高利率、強美元和全球經濟增長放緩仍抑制工廠產出的增幅，並要特別關注價格分項指數4月創下近兩年的新高。

不過，更長遠來看，聯儲局勢必減息，可是對於債市─尤其是美國國債，所得的提振作用可能有限。荷蘭國際集團（ING）銀行美洲區域研究主管Padhraic Garvey認為，減息初期，10年期債息或會回落至4厘或更低，但假如聯邦基金利率（即聯儲局的政策利率，相當於銀行同業拆息）未能在一段時間內減至3厘以下，「很快就能看到10年期債息有理由重返5厘」。

長期債息或上揚 Garvey的想法是基於歷史數據，此前10年期債息一般會較短期利率高大約1.5厘，因為長債風險理論上更高、鎖定資金周期更長，故而會產生所謂的「期限溢價」，即借期愈長，利率愈高。他認為，如果聯儲局決心壓制通脹，那麼聯邦基金利率很難減至3厘以下，在期限溢價回歸正常的趨勢下，將會推動長期債息上升。

本周環球財金焦點