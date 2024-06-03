歐本周勢啟動減息 專家料Euro回落

打算去巴黎、米蘭血拼的市民要留意，市場幾乎斷定歐洲央行周四啟動減息周期，先減0.25厘。儘管歐元近日做好與歐央行未有明確減息時間表有關，且上月歐元區通脹高於預期，但專家相信，歐元兌美元（間接兌港元）的值博率已經不高，不排除年內回試去年波幅區間的低位1.04。

歐元兌港元料見8.11 資深外匯評論員陳健豪表示，通脹回落為歐央行鋪路，但就算經濟數據不像去年「驚嚇」，也不算強，因此利率會落後美國，息差因素令歐元兌美元欠缺值博空間。

德銀認為，由於通脹仍高，薪酬上升壓力未除，歐央行不敢把話說得太滿，預計每季才減息0.25厘一次。巴克萊亦相信減息步伐較漸進。意大利央行行長帕內塔承認，降息或有礙通脹回落到政策目標之虞，但美國「收水」也可能抑制全球需求，繼續幫歐央行一把控制物價。

陳健豪表示，「歐洲央行已經開咗個頭話減，唔可以好似聯儲局咁轉軚」，暫時先看歐央行周四的言論。他對今年歐元兌美元區間的預測為1.04至1.12，即與去年相若，現處中間位置，以聯儲局仍抗拒急於減息，催化劑着實有限，考慮到經濟和息差、減息次數會多過美國，預期今年稍後會回落到1.04至1.06，兌港元即8.11至8.26左右。

實際上，德銀也估計歐洲央行今年會比聯儲局多減兩次息。

標普降法國主權評級 另外，評級機構標普把法國主權評級由「AA」降至「AA-」，展望「穩定」。財長勒邁爾火速回應，這是法國在疫情和通脹升溫期間穩定經濟的成本，「評級被貶最主要是我們救了法國的經濟……保全了企業和職位」。

然而，值得細味的是標普的理據。該行質疑法國總統馬克龍的政黨未能控制國會，可否進一步推動勞動市場等經濟改革、整頓財政，預期法國財政赤字到2027年仍會高於國內生產總值（GDP）的3%。