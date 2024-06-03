聯儲放慢縮表 智庫轉軚估美匯升3載

幾乎毫無懸念，美國聯儲局6月中不會減息，聯邦基金利率目標區間很大機會維持在5.25至5.5厘不變，不過，市場會關注當局開始減慢縮表（出售手頭資產）的速度，包括按月減持國債的幅度由600億美元降低至250億美元等，事關聯儲局早前披露的上次議息會議紀錄顯示，「差不多所有與會者均支持減慢聯儲局降低證券持有量的步伐」。

經濟學人智庫（EIU）不再預測美元的實際匯率今年倒跌，而是迎來第3年的升值，主要反映其不再預測歐元貶值、日圓今年跌勢超出原先估計。資深外匯評論員陳健豪表示，6月美匯指數未有明顯趨勢，迄今仍處去年99.6至107.3，大部分時間在100.8至105.8的波幅區間內，而目前處104、105水平屬區間中間水平，價位尷尬。

他指，影響美元走勢的重要因素仍然是聯儲局減息時間表。聯儲局自2022年起加息太快太急，故一方面希望修正利息，稍為降低利率以期刺激經濟，但另一方面又擔心減息後導致通脹掉頭回升，之後要被迫重新加息，影響當局公信力，故聯儲局暫時仍按兵不動。

伺機沽澳元英鎊 目前市場普遍預計聯儲局在今年9月或11月減息，年內減息一至兩次。本周公布的非農就業尤為關鍵，加上6月議息會議後的最新「點陣圖」變化，以及半年結到來，因此他預期美匯指數波動再現，短線阻力在106.5水平，支持位參考103.8水平。

其他主要外幣方面，上古國際集團董事梁彥穎表示，澳元和英鎊目前處相對高位，可吼位沽出做淡，其中澳元兌美元可在0.67至0.68範圍沽出，支持位看0.655，相當於5.11港元附近；英鎊兌美元可候1.28至1.29沽出，看1.235，大約相當於9.63港元。