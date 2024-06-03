EIU上調全球經濟今年預測至增2.5%

踏入年中，經濟學人智庫（EIU）為全球經濟「把脈」，調高全球經濟今年增長預測0.1個百分點至2.5%，與去年持平；未來5年年均增長為2.8%，但坦言通脹亦會持續顯著高於2010年代的平均3%，限制央行放寬貨幣政策的能力，債務負擔和融資成本則掣肘財政刺激，而去全球化亦會愈演愈烈。

貿易緊張局勢加劇 該智庫為今年經濟增長保持韌性感到驚訝，因利率和地緣政治風險目前都居高不下。本次調高全球經濟增長預測，主要由調高美國、歐盟和巴西的經濟增長分別0.2個百分點、0.2個百分點和0.3個百分點，至2.2%、1%和2.1%所帶動。其中美國的利好因素包括家庭財政轉強、工業投資走勢上升、科技行業亦見百花齊放；惟今年的總統和國會大選帶來了政治風險。

至於美國致力扶植的印度，EIU認為其在2024至2028年成為全球增長最快的主要經濟體。然而，全球經濟增長會在同一期間低於2010年代，主因全球更為碎片化和地區化─各國的政治聯盟更為緊密，以集團形式競爭。地區之間工業政策回歸，包括制裁和提供新的激勵措施，將促使企業採用效率較低的供應鏈，加劇多國的貿易緊張局勢等。

通脹揮之不去，則反映在美國強勁的經濟表現。該智庫預測，美國聯儲局最快都要9月才會減息。相反，通脹較低的歐洲，由於更需要經濟刺激，預料會率先由本月起減息。雖則如此，歐美利率相信在未來5年都不會跌破兩厘。中國的溫和刺激政策，則有助經濟走出地產低迷的深谷，寬鬆貨幣政策亦有助抵抗通縮。

債務違約更難解決 然而，多國政府債券孳息率向上，限制財政政策的擴張，高息蠶食財政支出，令政府更不願意舉債，但同時又不想大削支出，尤其國防、醫療、工業相關支出會更受到保護。在此背景下，或促使一些收費政策出台。另外，發展程度較低的前緣市場，則預計會繼續出現主權債務違約，但世界將更難解決這些違約問題，除了因為債主眾多外，也因為國際貨幣基金組織（IMF）一類的全球機構影響力漸漸褪色。