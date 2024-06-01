一年容易又近半 港金融仍等運到

今日是6月首天，意味一年又快將過半。回顧港股，次季以來氣氛有所改善，惟新股市場仍然偏向淡靜，雖然這幾年當局下了不少工夫，如引入同股不同權公司（W股），容許未有收入、處於發展階段的生物科技公司上市等，惟香港新股市場未見起色，次季以來新股數目兩隻手掌夠數有餘，整個金融業仍在捱打。這既關乎經濟景氣，也關乎地緣政治緊張下市場之間的競爭。香港要吸引企業來上市，得提供更大誘因，在改善市場流動性和估值方面有顯著的進展，才有望破局。

回顧剛過去的「五窮月」，隨着內地不斷推出穩經濟措施，以財政及貨幣政策組合拳穩定市場信心，並鬆綁樓市，且上月出口數字勝預期，中港兩地股市氣氛是有改善。惟觀乎最新的官方製造業數據，景氣度載浮載沉，未能言穩，而各地樓市鬆綁的成效，仍有待觀察。故可以說，第二季內地經濟景氣有見底迹象，但能否確認加快復甦，還看第三季的表現。

內地經濟景氣未明，香港與內地經濟關連度高，受影響是必然的。更何況港股市值中大部分都是中國企業，中國資產估值雖已見改善，惟仍須要有更大的增長信號才能支持進一步走出谷底，短期仍在信心戰中掙扎。港股中資股的佔比大，中國資產一日未大翻身，港股景氣受掣肘，也是無可奈何。

環顧上半年，新股市場向來是香港資金進出周期的一個指標，次季以來首掛新股才9隻，較首季的12隻還少，且缺乏大型企業。新股市場興旺，是整個金融業界景氣一個指標。一年過了近半，淡靜依舊，確令業界懊惱。

期內，全球新股市場其實都不算太活躍，惟香港的情況更差，且已持續不止一年。更具實力的金融機構，都得收縮經營規模應付行業寒冬，持續下去，如何養活整個業界，不無疑問。問題是，企業來港，一看估值，二看流動性，三看國際知名度。論港股，估值高低，還得看內地經濟景氣與資產價值表現，目前即使有所回升，但尚處偏低水平也是事實。至於流動性，港股近兩月交投有所增加，也開始見到有大型企業在資本市場進行融資，這都是好現象，惟要完全扭轉港股流動性不足的形象，尚需時日，尤其是外資的評價雖有改觀，但參與的程度顯然仍遠未復舊觀。

此外，香港市場受累於中美博弈下地緣政治風險上升，始終來自美國的制裁風險不能完全排除。只有寄望隨着時間過去，市場適應新的環境，中國經濟能保持穩定增長，商機在，就不愁尋找機遇與回報的資金流入，香港這國際金融中心，要克服這難關，除了要時間，還得努力交出運作與時並進的高效市場作配合。

展望下半年，寄望內地能否落實鼓勵內地大型企業來港上市的政策，外資低配中國投資的情況會否持續改善，但這一切只能說是等運到。更何況如今看來，高息環境可能比市場原預期維持更長的時間，中美博弈亦在抑制全球經貿活動，不利企業融資需求，如何能有效振興香港金融業，依然是個待解的難題。