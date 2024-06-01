二手買賣慘 康怡交投削半

太古城平一成 旺市曇花一現，二手交投氣氛打回原形。5月10大屋苑買賣成交量，按月再跌近16%，已連挫兩個月，當中七成項目交投回落，其中，鰂魚涌康怡花園跌幅逾54%最顯著。失去購買力支持，上月該批屋苑平均實用呎價佔八成都下跌，同區太古城按月挫約10.4%最多。

中原表示，上述10大屋苑5月只錄約155宗買賣，較4月全月錄約184宗，按月減少約29宗，上述康怡花園期內只有約5宗，為同批項目中最淡靜，平均實用呎價亦按月下調約2.8%至約12,865元。該行楊文傑稱，屋苑放盤叫價減幅不及其他地區，交投量因而減少。

3藍籌屋苑呎價穿萬元 其次，紅磡黃埔花園5月只錄約13宗買賣，按月下跌約48%。太古城交投同期減少約36.7%，上月錄約19宗買賣，平均實用呎價約13,757元。中原趙鴻運指，太古城成交主要集中在下半月，主因業主見二手淡靜，陸續面對現實，願意擴大議幅吸引買家入市。

上月有3個屋苑平均實用呎價跌穿萬元關口，為撤辣後首見。荔枝角美孚新邨錄約21宗買賣，平均實用呎價約9,700元，按月回落約4.4%。香港置業吳志輝表示，準買家不願追價，業主減幅未見隨市況增加，交投出現拉鋸局面。

上車盤量價齊升，沙田第一城買賣宗數按月上升約75%，上月錄約21宗，平均實用呎價同期漲約1.6%至約13,177元。中原伍錦基指出，上月股市向好，加上部分一手向隅客回流，不少業主擴大議價空間，推動二手交投。該行伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊上月錄約30宗買賣，平均實用呎價約8,671元，按月升約57.9%及約2.9%，主因業主不得不面對現實，擴大議價空間，平盤重現，交投再次回升。

新葵芳移民盤劈80萬售 各區移民減價盤再現。祥益謝利官指，同屋苑美湖居7座中層H室三房戶，原業主移民放盤，區內租客參觀近20個單位，獲減價11萬元，以469萬元購入，呎價約8,685元。中原許偉業稱，葵涌新葵芳花園B座中高層6室，最初叫價650萬元，原業主因移民日子將近，累減逾80萬元，以568萬元沽出，呎價約13,922元。

10大二手屋苑5月交投表現