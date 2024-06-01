新盤銷情減 上月挫逾兩成

HADDON勢扭乾坤 新盤市況隨大市逐步降溫，5月一手買賣跌至約1,380宗，按月減少超過兩成，連續兩個月下挫，期內以元朗站The YOHO Hub II佔逾400宗最多。而有望於6月打頭陣的恒基地產( 00012 )紅磡THE HADDON，暫已錄數百宗查詢，今日正式收票。

踏入6月，發展商繼續展開推盤計劃，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，THE HADDON的查詢人士當中，不乏有意購入兩伙或以上的大手客，會視乎反應再作加推安排，料有加價空間。

文曜獲豪客掃3單位 大手買家活躍於一手市場。建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，旗下馬頭角文曜最新有大手客連掃3伙，包括兩伙兩房連套房單位，以及一伙一房戶，涉額3,141.97萬元。

此外，會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS昨以528.6萬元，售出2A座8樓E室連平台特色戶，呎價約18,678元。南豐集團同區LP10，昨招標沽出2座41樓A室四房連雙套房海景戶，成交價3,200萬元，呎價約21,039元。