新盤銷情減 上月挫逾兩成
HADDON勢扭乾坤
新盤市況隨大市逐步降溫，5月一手買賣跌至約1,380宗，按月減少超過兩成，連續兩個月下挫，期內以元朗站The YOHO Hub II佔逾400宗最多。而有望於6月打頭陣的恒基地產(00012)紅磡THE HADDON，暫已錄數百宗查詢，今日正式收票。
YOHO WEST單日沽15戶
發展商推盤步伐放緩，上月一手市場焦點落入上述新鴻基地產(00016)的元朗站現樓項目，該盤首輪發售210伙即日沽清，全月累售418伙，佔整體交投約三成，套現金額逾37億元。此外，同系天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST昨進行新一輪銷售，單日沽約15伙，同日沙田瓏珀山亦招標售出5伙，套現逾9,471.3萬元。
同於5月展開首輪賣樓，還有資本策略地產(00497)鄰近港鐵佐敦站的高臨，月內累沽約118伙，套現約8.6億元。由於上月全新盤欠奉，以致一手買賣較4月減少，相比3月撤辣後約4,150伙高位，更明顯低逾六成。
踏入6月，發展商繼續展開推盤計劃，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，THE HADDON的查詢人士當中，不乏有意購入兩伙或以上的大手客，會視乎反應再作加推安排，料有加價空間。
文曜獲豪客掃3單位
大手買家活躍於一手市場。建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，旗下馬頭角文曜最新有大手客連掃3伙，包括兩伙兩房連套房單位，以及一伙一房戶，涉額3,141.97萬元。
其他市區單幢新盤有最新部署，英皇國際(00163)西半山半山捌號，推出6伙高層開放式戶於下周二發售，實用面積均為203方呎，折實售價509.57萬元起。至於何文田譽林昨亦更新價單，其中4個指定單位提供額外10%折扣。
此外，會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS昨以528.6萬元，售出2A座8樓E室連平台特色戶，呎價約18,678元。南豐集團同區LP10，昨招標沽出2座41樓A室四房連雙套房海景戶，成交價3,200萬元，呎價約21,039元。
長實集團(01113)現樓項目沙田名日‧九肚山昨再沽兩伙，包括2座10樓C室四房海景戶，售價1,972萬元，呎價約16,085元。
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