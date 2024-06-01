英樓價反彈 聚焦利率何時下調

在高利率之下，港人熱門移民地英國樓價顯得反反覆覆。當地最大按揭機構之一Nationwide發布的樓價指數，在今年3月及4月分別按月下跌0.2％和0.4%後，5月按月反彈0.4%，全英一般住宅平均樓價最新約26.4萬英鎊（約262.92萬港元）。英國7月大選臨近，但該機構回顧過去多年數字，認為選舉對樓市中性，反而減息時點未明影響家庭入市信心。

按年比較，該樓價指數5月升1.3%，高於前值的升0.6%。該機構的首席經濟師Robert Gardner表示，儘管按揭貸款利率在近月有所上升，影響樓宇買家的負擔能力，但5月數字回升凸顯市場的韌性。尤其是過去幾個月實質薪金增長，以及通脹回落，都令民眾消費信心改善。

據了解，英國兩年期按揭利率由1月底時的5.56厘，升至5月底時的5.92厘。當地通脹由3月時的3.2%回落至4月的2.3%，雖然通脹返回央行目標2%的附近，但由於英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）曾多次強調，需要看到更多通脹持續回落的證據，才能啟動減息。另外，分析員指出，大選前為保政治中立，本月20日英倫銀行議息相信將按兵不動，最快要到8至9月英國才會減息。英鎊匯價昨日曾跌0.14%至1.2713美元，兌港元為9.94算。

歐通脹2.6%高過預期 另方面，歐盟統計局公布，歐元區消費價格指數（CPI）5月初值為升2.6%，高於市場預期和前值的2.5%和2.4%；按月為符預期的升0.2%，也低於前值的0.6%。通脹高過預期，令歐洲央行或要延遲減息，歐元曾稍升0.07%，每歐元兌1.084美元，兌港元為8.48算。

亞洲區方面，印度公布截至今年3月底止的第四財政季度國內生產總值（GDP）按年升7.8%，勝市場預期的6.9%，前值（第三財季）為升8.4%；GDP年度化預測初值按年升8.2%，亦勝市場預期的7.9%。