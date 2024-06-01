東京上月核心CPI升1.9% 暫難加息

被視為日本全國通脹前瞻數據的東京核心消費物價指數（CPI），在5月按年升1.9%，升幅雖然高於4月的1.6%，也符合市場預期，但是連續兩個月低於2%的央行目標；加上剔除生鮮食品和燃料成本的東京核心CPI，按年升幅從4月的1.8%，放緩至1.7%，或令日本央行難有強而有力的藉口加息。日圓兌每美元昨日曾跌約0.33%至157.32，每百日圓兌港元為4.96算。

財務省認砸4864億撐匯 日圓匯價在4月29日曾創160.2日圓兌每美元的34年低位，並於其後迅速抽升，惹來坊間猜測日本政府曾入市干預匯價，惟官員一直三緘其口，不予評論。直至日本財務省昨公布，4月26日至5月29日期間動用了9.7885萬億日圓（約4,864.76億港元）的資金干預匯市。

市場相信當局只是在4至29日至5月2日期間動手，但金額已高於市場原預期的9.4萬億日圓，本次力度也是史上最大。美銀證券日本外匯策略主管山田修輔指出，市場關注日本當局支撐日圓的資金規模，數據顯示當局需動用大額資金以暫停貶值趨勢，市場將會擔憂持續干預的能力。

事實上，除成效不彰外，日本政府亦不能頻繁干預匯價，因據國際貨幣基金組織（IMF）的定義，連續3天干預外匯被視為一系列干預，而採「自由浮動」匯率制度的國家在6個月內最多只能進行3系列干預。如日本政府頻繁干預，可能會有失去「自由浮動匯率國家」地位的風險。

零售升2.4% 連漲26個月 其他最新公布的日本經濟數據有好有壞。日本4月經季節調整失業率為2.6%，與3月持平，符合市場預期，期內失業人數193萬人，就業人數6,750萬人。厚生勞動省數據顯示，4月求才求職比為1.26，低於3月及市場預期的1.28，意味每100名求職者面對126個職位空缺。

工廠產出4月則按月跌0.1%，顯著遜於市場原預期增長0.9%。接受經濟產業省調查的製造商預計，5月經季節調整後的產出將增長6.9%，但6月料收縮5.6%。另外，日本4月零售銷售按年上升2.4%，高於市場預期的升1.9%，3月數字向下修訂為升1.1%，這標誌着日本零售銷售連續第26個月增長，顯示日本消費持續健康發展。