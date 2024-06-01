AI伺服器銷售遜色 戴爾股價曾挫20%

已成為人工智能（AI）伺服器頂級供應商之一的戴爾（Dell）公布截至今年5月3日止季度業績，表現勝預期，且收入在連跌6季後錄得增長，惟在AI伺服器銷售方面表現未算突出，故股價受壓，周五美股早段曾挫20%。

期內，戴爾收入222.4億美元，按年增長6%，好過市場預期的216.4億美元；經調整每股盈利1.27美元，也勝預期的1.26美元。

至於各業務表現，基礎設施解決方案部門（ISG）（包括數據中心銷售部門)收入按年增22%，達92億美元。Dell表示，伺服器是一個快速增長的部門，銷售額55億美元，增長42%，又指AI伺服器需求強勁。個人電腦及筆記型電腦部門（客戶端解決方案集團，CSG）收入為120億美元，按年持平。

業績指引方面，Dell預計今季每股盈利1.65美元，銷售額介乎235億至245億美元，分析師預計233.5億美元。此外，Dell預計全年銷售額將介乎935億至975億美元。

大摩又指，聯想計劃在利德雅建立供應鏈，有助取得更多AI及基建項目定單，預期2027年中東及非洲的IT服務市場規模達380億美元。

中金則稱，聯想跟沙特主權基金達成戰略合作，有利集團在中東及非洲區域捕捉增長機遇，實現智能化、數碼化技術出海，維持「跑贏行業」評級及12.6元目標價不變，相當於明年市盈率17倍。該股昨日收報11.22元，跌2.6%。