蔡崇信：AI助阿里雲業務收入增
阿里巴巴(09988)主席蔡崇信近日出席摩根大通第20屆全球中國峰會，與摩根大通北亞區主席兼投資銀行大中華區副主席關金星對談有關人工智能（AI）業務的看法，指出阿里是「在中國唯一一家既經營領先的雲業務，又在AI方面具有競爭力的公司」，正推動電商與雲的兩大核心業務發展，並比喻指：「人工智能好似教育孩子……你把他們送到中學、高中、大學，最終他們取得博士學位……當人們比較大型語言模型並爭論『我的比你的好』時，實際是在說『我的孩子有3個博士學位，精通生物學、數學和心理學。』」
蔡認為，AI將愈來愈聰明，且將直接運用在許多垂直領域。以阿里雲業務為例，任何人使用阿里的AI都需使用雲計算能力，當他們在阿里的生態中使用開源AI時，也需要使用算力，這就是增加雲計算收入的方式。
另一方面，阿里旗下研究院達摩院公布，與世界衞生組織共推醫療AI，探索經濟高效的「平掃CT+AI」的多癌早篩新方法。達摩院醫療AI團隊在CT掃描早期檢測胰腺癌、食道癌、肺癌、乳腺癌、肝癌、胃癌和大腸癌等7種常見癌症方面，取得顯著進展。該項早篩技術已在內地為600多萬人次提供服務。達摩院醫療AI團隊指，團隊的AI模型對CT掃描中的胰腺病變靈敏度比普通放射科醫生高出34.1%，特異性高出6.3%。
悉售寶尊電商14.4%股份
此外，寶尊電商(09991)披露，獲悉主要股東阿里旗下Alibaba Investment Limited與Champion Kerry Inc.於5月30日訂立買賣協議，阿里同意出售，而Champion Kerry Inc.同意購買寶尊電商2,646.94萬股A類普通股，約佔公司已發行股份總數的14.4%。緊隨股份轉讓後，阿里將不再為公司股東，但補充公司與阿里將維持互惠互利的業務關係，包括繼續進行戰略合作。鑑於阿里已悉售股權，故劉洋同日起已辭任董事。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：