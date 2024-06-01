美傳收緊AI晶片售中東

防止轉運中國 憂華遠程使用衍生漏洞 美國繼續出手打壓中國獲取高端晶片的能力。外媒引述消息指，美國商務部目前已放緩簽發英偉達（Nvidia）、超微半導體（AMD）晶片向中東地區大規模出口的許可，原因是擔心這些公司的高端人工智能（AI）晶片最終會流向中國。消息又指，美方此舉是為了爭取時間制訂更全面的海外高端晶片配給戰略，包括討論「由誰去管理及保護這些有高端AI晶片的設施」。美國商務部則強調，其首要任務是「保護國家安全」，並且會徹底審查與先進技術相關的出口申請。

據報，新的舉動主要涉及一些大規模銷售出口生意，但對何謂「大規模訂單」、額外審查時間多久等都無明文規定。據目前消息，已經受影響的包括輸往阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾的訂單。美國商務部發言人稱︰「對於最先進技術，我們通過跨機構流程進行廣泛的盡職調查，徹底審查將先進技術運往世界各地的許可申請。」

微軟上季或貢獻英偉達收入19% 分析指出，除了擔憂作為硬件的晶片最終流向中國，美國亦不想中國的企業、機構透過在中東的數據中心，遠程使用搭載了AI晶片的電腦，從而衍生出漏洞。美國政府一直試圖全面封殺中國取得先進晶片的能力，包括限制晶片出口、半導體製造設備出口等。

美國商務部負責出口管理的官員Thea Kendler此前到訪中東，據稱她的任務之一正與各國商談有關AI晶片管理的事宜，在阿聯酋就着晶片出口管理的合作取得進展。

話雖如此，在目前AI晶片依然供不應求的情況下，美國政府的出口限制對英偉達的影響依然相對有限。根據英偉達本周公布的完整版10-Q財務報表，當中提到有兩位客戶各自貢獻了10%或以上的總收入。分析指出，其中一位客戶應該是微軟（Microsoft），並且據推算其貢獻了英偉達上季約19%的收入。

需求勁 韓4月晶片庫存跌33% 英偉達股價於周四收跌3.77%，並且於周五美國交易時間早段曾跌1.35%；而超微半導體周五早段曾跌1.52%。

另外，作為美國盟友之一、同屬「晶片四方聯盟」成員的南韓亦受惠於晶片出口的大增。該國的官方數據顯示，其於4月的晶片庫存按年大跌33.7%，為2014年底以來最大的跌幅，反映出全球對半導體的需求繼續強勁。數據中心除了使用英偉達的圖像處理器（GPU）晶片外，亦要用上先進的記憶體晶片，而這正是南韓半導體巨頭三星、SK海力士最擅長的領域。

英偉達的一些產品本身就會把記憶體晶片與GPU集成在同一塊電路板上，故而這些南韓記憶體晶片公司也是英偉達的供應商。南韓央行此前曾發表研究告，指目前的AI熱潮類似於2016年雲服務擴張，正大規模推動晶片需求，預計此趨勢至少持續到明年上半年。

英偉達年內股價表現