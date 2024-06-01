沙特減持阿美套千億助經濟轉型

沙特阿拉伯政府確認，減持旗下國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco），涉資最多131億美元（約1,021億港元），用於支持國內大規模的經濟轉型計劃。

監管機構文件顯示，沙特阿拉伯政府準備向國際投資者發售15.45億股沙特阿美，相當於已擴大後股本的0.64%，連同超額配售權，可額外發售多1.5億股，每股作價介乎26.7至29里亞爾。配售安排料在6月2日開始、6月6日完成。

沙特阿美行政總裁納塞爾（Amin Nasser）稱，今次出售時間由政府決定，政府今次售股，為沙特阿美帶來擴大國際投資者基礎的機會。

要留意，沙特政府今次的配售日期，正值是石油輸出國組織及盟國（OPEC+）召開產量政策會議之時，此前有指成員會討論延長自願額外減產每日220萬桶的事宜至今年底。

OECD冀本月簽稅改協議 國際油價昨表現靠穩，紐約期油及布蘭特期油各升0.12%及0.22%，每桶報78.02美元及82.05美元。摩根大通估計，布蘭特期油價格到9月會由目前水平上升10美元，即至92美元附近。

另外，總部設在巴黎的經濟合作組織（OECD）127個成員重申，正努力爭取在6月底前，簽署全球最低稅率協議的第一支柱，避免稅務改革行動無疾而終。

OECD自2021年達成全球最低稅率協議的兩條支柱框架共識後，經過多月談判，仍未能就第一支柱條款達成共識。第一支柱旨在重新分配對主要位於美國的科技巨頭的徵稅權；第二支柱則是落實15%最低稅率水平的細節安排。