吉汽夥雷諾設合營 年收入或達1269億

據悉，HORSE Powertrain將為多個品牌提供服務，除了有雷諾、吉汽，以及吉汽同系的富豪汽車品牌（Volvo），還有日產和三菱汽車等。未來，HORSE Powertrain將為更多全球汽車品牌提供端到端動力系統解決方案，也將繼續歡迎新合作夥伴的加盟。不過，吉汽股價昨跌1.86%，收報9.47元。

4月中企汽車銷量佔全球34% 至於乘聯會秘書長崔東樹昨表示，4月全球汽車銷量為700萬輛，按年增3%，按季則下降15%；首4個月銷量為2,836萬輛，按年升4%。至於4月中資車企佔銷售全球份額的34%，以吉汽、長安汽車等中資車企回升最為顯著，豐田和起亞表現較差。

另邊廂，美國電動車企特斯拉（Tesla）據報正準備向中國工信部註冊其全自動駕駛（FSD）軟件，並計劃於年內推出。而一旦軟件在工信部成功註冊，就能夠讓員工在內地公共道路上進行測試，然後在未來幾個月內以升級版方式向內地用戶提供服務。用費方面，消息則指特斯拉考慮以按月收費的形式，向內地汽車用戶銷售有關軟件。

此外，有指或會擔任特朗普總統政策顧問的馬斯克，近期與特朗普討論加密貨幣政策，以吸納年輕選民票源。