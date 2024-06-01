恒大地產債券欺詐敲定被罰41億

恒大地產是已被頒令清盤的中國恒大的內地經營主體。上述罰款為按照其所募集資金的20%進行處罰，對其訊息披露違法行為處以頂格罰款，為開展債券市場統一執法以來的最嚴尺度。中證監認定，2019至2020年期間，恒大地產通過提前確認收入的方式虛增收入及利潤，致使在交易所市場公開發行債券存在欺詐發行，所披露的相關年度報告存在虛假記載。