恒大地產債券欺詐敲定被罰41億
背負天量債務的內房巨企中國恒大(03333)闖出大禍，其當家許家印曾申辯卸責後仍難逃責任。中國證監會表示，近日依法對恒大地產債券欺詐發行及訊息披露違法案作出行政處罰決定，對恒大地產責令改正、給予警告並罰款41.75億元（人民幣‧下同），對該公司時任董事長、實際控制人許家印處以頂格罰款4,700萬元，並採取終身證券市場禁入措施。
恒大地產是已被頒令清盤的中國恒大的內地經營主體。上述罰款為按照其所募集資金的20%進行處罰，對其訊息披露違法行為處以頂格罰款，為開展債券市場統一執法以來的最嚴尺度。中證監認定，2019至2020年期間，恒大地產通過提前確認收入的方式虛增收入及利潤，致使在交易所市場公開發行債券存在欺詐發行，所披露的相關年度報告存在虛假記載。
內媒引述恒大地產相關負責人表示，公司目前仍全力推進保交樓等重點工作，並透露目前全國範疇內保交樓項目已經完成超過80%，公司將全力配合中證監等監管部門做好後續工作，有關情況以公司公告為準。
碧桂園傳售長鑫套20億
另外，消息指碧桂園(02007)旗下風險投資部門碧桂園創投，正商談出售長鑫存儲的股份，或可因此套現20億元，此前公司並未有披露持有這間或被美國制裁的長鑫存儲的股份。
各地方政府則繼續推出措施，冀挽救疲弱的樓市。中國人民銀行四川省分行公布，對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於25%。取消首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。
滙豐研究發表報告，認為下半年不太可能出現內房大規模違約情況，主因近期內房企可以從銀行獲得資金，特別是萬科(02202)本月從國有銀行獲得200億元銀團貸款。該行預計，內地樓價或早於市場預期見底回升，首先是交易量將回升，然後是樓價逐步穩定，最後是部分國有企業和區域開發商在一線城市恢復定價權，而近期睇樓客激增是趨勢向好的先兆。
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