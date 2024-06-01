華製造業又縮 料加力催谷

上月PMI降至49.5 人行全周放水6040億 內地經濟復甦不平衡且滿途荊棘，昨出爐的5月官方製造業採購經理指數（PMI）為49.5，按月降0.9個百分點，時隔兩個月再次跌穿盛衰分界線50水平，重陷收縮區間。國家統計局解釋，因受前期製造業增長較快形成較高基數，及有效需求不足等因素影響。不過，分析指，這可能加快重振經濟政策推出的緊迫性，中國人民銀行周五透過逆回購操作淨投放980億元（人民幣˙下同），全周累計「放水」6,040億元，創逾兩個月來單周新高。

歸咎新訂單新出口雙降 構成製造業PMI的5個分類指數中，生產、新訂單、原物料庫存和供應商配送時間全面倒退，從業人員指數續在低位徘徊。荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林指，製造業PMI創2月後新低，主因新訂單和新出口訂單雙降，在經歷兩個月的擴張後均重新陷入收縮。

內外需求不足之外，生產成本的指標上升。宋林續指，原物料採購價格和出廠價格均創8個月新高，分別錄56.9及50.4，這可能預示下半年通脹上升。

在需求及成本夾擊下，恐令企業對擴大產能保持謹慎，特別是中、小型企業，兩類製造企業PMI按月下降1.3個百分點和3.6個百分點，至49.4及46.7。

惟生產與新訂單之間的差距已收窄，國統局服務業調查中心高級統計家趙慶河強調，製造企業信心穩定。5月生產經營活動預期指數雖回落至54.3，但今年來始終維持較高水平。

非製造業續跌 遜預期 不過，5月非製造業PMI連降兩個月至51.1，兼差過市場預期，同月綜合PMI再跌0.7個百分點至為51。大華銀行認為，前者數據轉差主因建築業商務活動指數的擴張步伐放緩，按月下滑1.9個百分點至54.4所致。野村在報告也提到，建築業相關指數大降，反映房地產行業的螺旋式下降，以及政府債發行速度緩慢下基礎設施建築活動疲弱。

野村稱，儘管近期內地出口表現正面，但製造業PMI及新出口訂單分項指數再次萎縮，顯示持續的經濟復甦程度仍然脆弱。如果房地產行業沒有回穩，僅靠出口可能不足以實現強勁復甦。因此，該行估計，政府需要時間做好充分準備並宣布更有力和全面的措施。

大華銀行亦指，中國與美歐之間的貿易緊張局勢，恐持續對內地經濟前景產生重大影響，但考慮到近月內地財政為主的積極措施，及首季國內生產總值（GDP）增長強勁，料內地經濟增長還有略超今年官方目標的空間，故進一步上調中國GDP增長預測，將今、明兩年料升4.8%及4.4%，分別調高至5.1%及4.7%。一旦工業等活動數據反映經濟引擎再次失靈，則可能需加推措施。

人民幣匯價連挫5個月 人行昨於公開市場開展千億元的7天期逆回購操作，連續3日大額「放水」。同時，由官方開出的人民幣中間價止跌回升，周五報7.1088兌每美元，按日升23點子，為逾一周高位，並帶動在岸人民幣匯價一度彈升至7.2326的半個月高位，下午4時30分收報7.244，仍升15點子，令5月跌幅收窄至0.03%，連挫5個月。離岸人民幣表現反覆，曾低見7.2637左右，即每百港元兌約92.91元人民幣。

內地5月製造業景氣回落