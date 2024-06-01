港奢侈品零售遇冷 九置遭降目標價兩成
內地豪客大減下，本港奢侈品消費行業遇冷鋒。投行富瑞發表研究報告，將香港海港城、時代廣場母企九龍倉置業(01997)的投資評級由「買入」下調至「持有」，目標價由30元降至24元，減幅達兩成。該股昨日收市報22.65元，跌3.2%，成交1.95億元。
預期今年股息低同業8%
富瑞早前已提出，日圓弱勢將令中國消費者轉向國外購買奢侈品，並認為最新數據顯示有關趨勢正影響香港，連同寫字樓需求疲弱，九置的股息增長或不如預期。事實上，3月以來內地訪客量只及疫情前60%，亦較去年下半年的75%放慢，同時奢侈品和服裝零售額跌幅達雙位數百分比，內地旅客人均消費下跌。此外，今年首5個月港人出境數量按年增75%，同樣壓抑中價消費。
即使九置依然維持續租租金上升趨勢，但憂慮升幅放慢，而銷售額分成租金甚至會減少；且九龍東新競爭正令中環以外寫字樓競爭加劇，今年其租金料再跌中至高個位數百分比。
該行預期，九置今年可再減債約15%，但借貸成本與去年相若，全年可省約3億元利息開支。綜合上述因素，該行料九置今年每股股息約1.32元，雖然按年增長3%，但金額較同業平均估計的低8%，相當於股息率5.5厘。因應零售走勢可能惡化，尤其是奢侈品消費，令九置缺乏上調估值空間，在收租股之中，富瑞較看好領展房產基金(00823)。
香港小輪料消費終會回流
另外，香港小輪(00050)執行董事林高演昨日表示，港人跟隨潮流，想嘗試新鮮事物和感受內地消費的平靚正，惟他相信長遠看來，未來始終會有很大部分會留港消費，並未對本地消費前景感悲觀。他又認為，隨着外國赴港遊客增多，以及香港本身優質的醫療、教育等資源支持，加上下半年香港有很多盛事活動，內地經濟及香港零售逐步好轉，而內地開通了更多城市赴港自由行，香港經濟將慢慢恢復。
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