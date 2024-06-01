港奢侈品零售遇冷 九置遭降目標價兩成

預期今年股息低同業8%

富瑞早前已提出，日圓弱勢將令中國消費者轉向國外購買奢侈品，並認為最新數據顯示有關趨勢正影響香港，連同寫字樓需求疲弱，九置的股息增長或不如預期。事實上，3月以來內地訪客量只及疫情前60%，亦較去年下半年的75%放慢，同時奢侈品和服裝零售額跌幅達雙位數百分比，內地旅客人均消費下跌。此外，今年首5個月港人出境數量按年增75%，同樣壓抑中價消費。