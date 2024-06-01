內地客首季港投保156億彈62%

內地客新做業務保費

保險業監管局公布首季本港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額1,651億元，按年升12.2%；內地訪客的新做保單保費為156.26億元，按年增長62.55%，延續去年全年高於疫情前2019年的勢頭。然而，內地客的新做保單雖也按年增加51.7%至5.23萬份，且所有類型都有上升，但僅及2019年首季的46%。

滙豐新做業務市佔稱冠 上季長期有效業務新做保單保費為653億元，按年升39%，非投資相連的個人人壽及年金按年升45.5%至633億元，反觀投資相連的跌46%至18億元。保費收入總額為1,443億元，按年升14%，非投資相連個人人壽及年金按年升18.8%至1,303億元，被投資相連的按年跌22.5%至50億元、退休計劃業務供款按年跌18%拖低。

滙豐保險香港及澳門署理行政總裁曾珮珊稱，該行今年首季新做業務保費為167億元，即市佔率接近26%，繼續穩佔第一；又指經由銀行保險渠道的銷售表現出色，服務高淨值客戶為業務帶來強勁增長動力，其中包括簽發最高價值的人壽保單，該保單涉2.5億美元（約19.5億港元），打破健力士世界紀錄，而大額保險證明富戶用壽險傳承財富及規劃遺產的需求正不斷增加。