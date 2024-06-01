港銀人幣存款月增15% 貸款續縮

港股4月以來氣氛改善，被香港金融管理局衡量資金進出的本港認可機構存款餘額，4月升2.22%，增速明顯加快，其中美元存款餘額升2.16%；首4個月累計，整體及美元存款餘額分別升2.07%及1.5%。就本港人民幣存款餘額4月按月急升15.19%，該局指主要反映企業資金流動。

然而，港銀仍未脫離貸款資產萎縮，4月貸款和墊款餘額按月又跌1.01%，其中境外使用部分按月縮2.27%，本港使用的非貿易融資貸款亦再跌0.55%。總結首4個月，港銀貸款和墊款餘額累縮2.03%，單看4月底則按年跌5.72%。

港銀貸款減少不外乎他們壓降內房風險敞口，或被迫減值，同時內地企業眼見內地融資成本更低，內地辛苦賺來的人民幣因貶值，要更多才能償還港元貸款，遂減少在港銀借錢，以改善貸款組合和業績，而且本港使用貸款今年首季幾乎各行各業都跌。

新批按揭飆五成 所幸樓按生意回暖，4月新申請按揭宗數按月再升11.7%至9,629宗，創13個月新高；4月新批按揭金額升額按月再飆52.4%至290.25億元，創8個月新高，其中一手升64.8%至111億元、二手升64.2%至153億元，但轉按減12.7%至26億元。4月底按揭拖欠3個月以上的比率維持於0.09%，經重組貸款比率也維持於接近零。

金管局總裁余偉文昨稱，正研究將商業數據通（CDI）與內地平台連接的可能性，以更便利兩地中小企業取得銀行融資。同時，本港未來幾年有很多基建發展，該局正研究幫政府發行人民幣長期債券。

他又說，跟中國人民銀行、阿聯酋和泰國央行合作的mBridge（跨境貨幣橋）即將進入最簡可行產品（MVP）階段，期望它能根本解決跨境支付慢且成本高的箇疾，批發層面央行數碼貨幣（CBDC）項目Ensemble則於第三季推出沙盒，但比金管局3月初說6月底前完成構建有所延遲。

外匯基金資產減 另外，4月底，外匯基金總資產為40,629億元，按月跌9億元，主要是港元資產增815億元，大致抵銷了外幣資產縮824億元。由於一些負債證明書被贖回（有人把港元換回美元），其餘額減少，港元貨幣基礎乃至支持聯繫匯率的資產跟跌，但支持資產亦有收息，支持資產仍為貨幣基礎的110.79%。

港銀貸款餘額增長率