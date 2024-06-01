美通脹未惡化 道指早段反覆 債息急挫

聯儲局最重視的通脹指標──美國4月個人消費開支（PCE）物價指數按年升2.7%；撇除能源及食品的核心PCE物價指數按年升2.8%，兩者均符合市場預期，且與3月份增幅持平，反映通脹問題未有進一步惡化。4月美國居民的個人消費按月增長0.2%，略遜預期；個人收入則增長0.3%。

市場對於聯儲局貨幣政策的預期未有太大變化，目前仍估計有大約一半機會在9月起減息，惟10年期美國國債孳息率急跌，一度低見4.507厘，比數據出爐前跌約0.05厘。美股周五早段先升後回，道指曾升170點，惟其後轉跌，低見38,092點；標指跌23點，報5,212點；納指跌188點，報16,548點。

Costco上季純利增29% 企業消息方面，美國連鎖倉儲式雜貨市場Costco公布了截至5月12日止財季業績，季度收入按年增長9.07%至585.15億美元；純利按年增長29.1%至16.81億美元。季內經調整（撇除汽油銷售及匯率影響）的同店銷售收入按年增長6.5%，其中美國地區升幅為6%、加拿大升7.4%、其他海外地區升8.5%。另外，電商網購銷售按年增長20.7%，財務總監Gary Millerchip解釋，增長主要來自金條、禮品卡及家庭電器。Costco股價早段曾跌2.47%。

行政總裁Ron Vachris亦指出，消費者正花費更多在可自由支配的產品消費，購買更多「想要」而不是「需要」的產品，如體育用品、家居用品、玩具等，這些類別的增長強勁。在食品類別方面，碎牛肉、去骨去皮雞胸肉銷量都非常龐大。在西方餐飲文化中，雞胸屬於較值錢的部位（Top Cut），而雞腿、雞翼等反而屬於較便宜的部位。

Gap調高全年業績指引 另外，服裝品牌公司Gap Inc.亦公布了截至5月4日止財季業績，收入按年增長3.41%至33.88億美元；淨利潤1.58億美元，按年由虧轉盈。該公司調高了全年業績指引，料收入將略有增長，之前的預測是按年持平。而單計本季，預測收入也會有低個位數增長。Gap股價早段曾升24.49%。