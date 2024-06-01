港交所：將迎首宗特專科企掛牌

她指出，港交所自2018年改革上市制度後，容許同股不同權（WVR）、尚未有盈利生物科技公司等上市，有約300家新經濟企在港上市，集資總額達9,500億元，認為改變了港股市場的基因，由原先金融及地產等傳統產業主導，已成為全球領先的生物科技及新經濟企業的集資中心。