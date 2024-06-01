港交所：將迎首宗特專科企掛牌
香港交易所(00388)近年多次改革上市制度，包括改革GEM（前稱創業板）及新增特專科技公司（俗稱18C）的上市章節，並將先後「開齋」。港交所行政總裁陳翊庭表示，18C是配合鼓勵自主研發、新能源等行業的公司度身訂造上市渠道，相信很快會有首上市的案例。
她指出，港交所自2018年改革上市制度後，容許同股不同權（WVR）、尚未有盈利生物科技公司等上市，有約300家新經濟企在港上市，集資總額達9,500億元，認為改變了港股市場的基因，由原先金融及地產等傳統產業主導，已成為全球領先的生物科技及新經濟企業的集資中心。
優博暗盤曾飆1.6倍後急縮
GEM亦將出現3年來「零的突破」，工程塑膠鑄件製造商優博控股(08529)下周一掛牌，以招股價下限0.5元定價，在富途暗盤高見1.3元，漲1.6倍，收報0.59元，升18%，每手帳賺450元。
至於昨日首掛的內地二手汽車交易平台汽車街(02443)，收市報12.94元，較招股價10.2元升26.86%，每手帳賺548元。
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